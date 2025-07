¿Cuáles son las playas que Cofepris determinó como NO aptas para vacacionar?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido un informe en dónde compartió las playas que no son aptas para vacacionar; esto se debe a que las aguas de estos lugares han presentado altos niveles de contaminación. Según las autoridades; estas regiones no cumplen con los estándares sanitarios para el uso recreativo y recomiendan a los turistas no ingresar a dichas aguas.

Este estudio de la dependencia ha revelado que son 16 playas repartidas en seis Estados del país las que han presentado altos niveles de contaminación. Los resultados responden al periodo vacacional de verano del presente año; y esto puede cambiar con el tiempo por lo que la Cofepris recomienda usar la aplicación Playas MX, desarrollada por la Semarnat.

PLAYAS QUE NO SON APTAS PARA VACACIONAR, SEGÚN COFEPRIS

La Cofepris reveló que son 16 playas ubicadas en Estados del Pacífico mexicano en dónde los niveles de enterococos fecales y otros contaminantes rebasan los límites para realizar actividades recreativas. Estas regiones en dónde se recomienda evitar ingresar al agua son las siguientes:

Baja California: Playa de Tijuana

Jalisco: Playa Camarones, Playa del Cuale, Playa Mismaloya

Colima: Playa El Real

Michoacán: Playa Boca de Apiza, Playa Nexpa, Playa Caleta de Campos, Playa Chuquiapan, Playa Las Peñas, Playa Jardín/Eréndira

Guerrero: Playa Caletilla, Playa Hornos, Playa Carabalí, Playa Papagayo

Oaxaca: Playa Bocana

Las muestras recogidas en julio han demostrado que las concentraciones bacterianas en el agua superan el límite permitido de 200 NMP/100 ml. Esto representa un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que se recomienda evitar el contacto con el agua de dichas regiones; la exposición puede causar: infecciones gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias.

COFEPRIS RECOMIENDA USAR LA APLICACIÓN PLAYAS MX

Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentaron Playas MX, una aplicación que permite a los ciudadanos conocer la calidad del agua de 289 playas distribuidas en 76 destinos turísticos de 17 Estados del país en tiempo real. Esto ayudará a los interesados a conocer qué playas visitar o evitar durante sus vacaciones.