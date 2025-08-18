Pensión Bienestar inicia registro: consulta el calendario oficial y entérate cuándo te toca

Este lunes dio inicio el registro nacional para que personas mayores de 65 años puedan incorporarse al programa Pensión del Bienestar, que otorga un apoyo económico bimestral de 6 mil 200 pesos.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de agosto, según lo informó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desde Palacio Nacional, en el marco de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El programa está dirigido a adultos mayores que hayan cumplido 65 años y tiene como objetivo garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar su calidad de vida. El registro se realiza de forma presencial, en los módulos del Bienestar instalados en todo el país.

CALENDARIO OFICIAL DE REGISTRO

La entrega de documentos se realizará conforme a un calendario basado en la inicial del apellido paterno, con el fin de evitar aglomeraciones:

Lunes 18 y 25 de agosto: A, B, C

Martes 19 y 26 de agosto: D, E, F, G, H

Miércoles 20 y 27 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 21 y 28 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 22 y 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 23 y 30 de agosto: Todas las letras

Los interesados deberán acudir al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO

Los adultos mayores deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, Inapam, etc.)

CURP actualizada y certificada

Acta de nacimiento legible y vigente

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 6 meses)

Teléfonos de contacto (fijo y/o celular)

¿A DÓNDE ACUDIR?

Para localizar el módulo más cercano, las personas pueden ingresar a la plataforma de la Secretaría de Bienestar (https://www.gob.mx/bienestar) e ingresar su entidad y municipio. También pueden comunicarse al 55 5658 1111 o marcar *0311 desde cualquier teléfono para recibir orientación por parte de los servidores de la nación.

Ariadna Montiel recordó que el registro se realiza cada dos meses, por lo que quienes no puedan inscribirse en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en octubre.