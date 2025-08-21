  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

México anuncia plan de expansión eléctrica 2025-2030 con inversión histórica

Con este proyecto se pretende mejorar la distribución, ampliar la cobertura y garantizar un suministro confiable de energía para millones de usuarios

Ago. 21, 2025
Plan de expansión eléctrica 2025
Plan de expansión eléctrica 2025

El Gobierno de México presentó un ambicioso plan de expansión y modernización del sistema eléctrico nacional que busca transformar la infraestructura energética entre 2025 y 2030.

Con este proyecto se pretende mejorar la distribución, ampliar la cobertura y garantizar un suministro confiable de energía para millones de usuarios en todo el país.

MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Durante el anuncio, Emilia Calleja informó que se llevará a cabo un mantenimiento integral a equipos y bancos de baterías con el objetivo de modernizar el sistema de distribución eléctrica. Para estas acciones se destinarán 163 mil 540 millones de pesos, inversión que permitirá la construcción de 275 nuevas líneas de red, 524 subestaciones y el beneficio directo para más de 50 millones de personas en México.

Entre las metas del programa se encuentran ampliar el acceso a la energía en comunidades que aún presentan limitaciones, mejorar el servicio para las industrias y polos de desarrollo, descongestionar la red nacional y fortalecer la conexión en distintas regiones del país.

UN PROYECTO DE MAYOR ALCANCE ELÉCTRICO NACIONAL

Por su parte, Luz Elena González dio a conocer los avances de los proyectos que forman parte del fortalecimiento y expansión de la red nacional de transmisión. Este plan contempla no solo la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, sino también de compensadores eléctricos que permitan mejorar la calidad y estabilidad de la energía.

Además, se busca llevar electricidad a zonas alejadas de las grandes ciudades, impulsar la interconexión con países vecinos mediante enlaces internacionales, garantizar el abasto frente a desastres naturales y mantener un sistema seguro y confiable.

Para este componente se anunció una inversión de 8 mil 177 millones de dólares destinada a la construcción de líneas estratégicas y a reforzar la infraestructura eléctrica con un enfoque de largo plazo.

imagen-cuerpo

UN IMPULSO CLAVE PARA EL FUTURO ENERGÉTICO DEL PAÍS

Con este plan de expansión 2025-2030, México apuesta por un sistema eléctrico más moderno, sólido y con mayor alcance. La estrategia no solo beneficiará a millones de hogares y empresas, sino que también busca sentar las bases para el desarrollo económico, la seguridad energética y la integración regional en materia eléctrica.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Infonavit T100: Cubre estos 5 requisitos nuevos para tener una casa del Bienestar
Nacional / México

Infonavit T100: Cubre estos 5 requisitos nuevos para tener una casa del Bienestar

Agosto 20, 2025

Con este nuevo esquema los interesados dirán adiós 1,080 puntos y al Buró de Crédito; entró en vigor el 18 de agosto de 2025

IMSS Guarderías; guía para asegurar un lugar para tu hijo
Nacional / México

IMSS Guarderías; guía para asegurar un lugar para tu hijo

Agosto 20, 2025

El derecho a este servicio se encuentra garantizado para los trabajadores asegurados bajo el régimen que ofrece el instituto de seguridad social

Jubileo de los abuelos en la Basílica de Guadalupe: así puedes participar
Nacional / México

Jubileo de los abuelos en la Basílica de Guadalupe: así puedes participar

Agosto 20, 2025

Este evento busca recordar que la vejez no es un tiempo de retiro, sino una etapa de gracia