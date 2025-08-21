México anuncia plan de expansión eléctrica 2025-2030 con inversión histórica

El Gobierno de México presentó un ambicioso plan de expansión y modernización del sistema eléctrico nacional que busca transformar la infraestructura energética entre 2025 y 2030.

Con este proyecto se pretende mejorar la distribución, ampliar la cobertura y garantizar un suministro confiable de energía para millones de usuarios en todo el país.

MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Durante el anuncio, Emilia Calleja informó que se llevará a cabo un mantenimiento integral a equipos y bancos de baterías con el objetivo de modernizar el sistema de distribución eléctrica. Para estas acciones se destinarán 163 mil 540 millones de pesos, inversión que permitirá la construcción de 275 nuevas líneas de red, 524 subestaciones y el beneficio directo para más de 50 millones de personas en México.

Entre las metas del programa se encuentran ampliar el acceso a la energía en comunidades que aún presentan limitaciones, mejorar el servicio para las industrias y polos de desarrollo, descongestionar la red nacional y fortalecer la conexión en distintas regiones del país.

UN PROYECTO DE MAYOR ALCANCE ELÉCTRICO NACIONAL

Por su parte, Luz Elena González dio a conocer los avances de los proyectos que forman parte del fortalecimiento y expansión de la red nacional de transmisión. Este plan contempla no solo la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, sino también de compensadores eléctricos que permitan mejorar la calidad y estabilidad de la energía.

Además, se busca llevar electricidad a zonas alejadas de las grandes ciudades, impulsar la interconexión con países vecinos mediante enlaces internacionales, garantizar el abasto frente a desastres naturales y mantener un sistema seguro y confiable.

Para este componente se anunció una inversión de 8 mil 177 millones de dólares destinada a la construcción de líneas estratégicas y a reforzar la infraestructura eléctrica con un enfoque de largo plazo.

UN IMPULSO CLAVE PARA EL FUTURO ENERGÉTICO DEL PAÍS

Con este plan de expansión 2025-2030, México apuesta por un sistema eléctrico más moderno, sólido y con mayor alcance. La estrategia no solo beneficiará a millones de hogares y empresas, sino que también busca sentar las bases para el desarrollo económico, la seguridad energética y la integración regional en materia eléctrica.