CFE Fibra E es el primer Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura en México

A través de un boletín se dio a conocer que, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reconoció a la CFE Fibra E, primer Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura en México, como una de las empresas con más publicaciones y seguidores en la BolsApp en 2024.

Además del interés del público inversionista, Iván Cajeme Villarreal, director general de CFE Capital, consideró que es un reconocimiento al equipo que ha comunicado con claridad los rendimientos y atractivos que posee el instrumento financiero de la Comisión Federal de Electricidad.

INTERÉS

"Es una muestra del gran interés que hay entre el público inversionista por la CFE Fibra E", apuntó. BolsaApp es la aplicación de la BMV que permite a cualquier persona, de forma digital, conocer el mercado de valores y, a las empresas que cotizan, llegar a más de 20 mil usuarios.

"Somos la única bolsa en todo el mundo que tenemos esta aplicación y lo que buscamos es que las empresas como Fibra E de CFE, que coticen en la Bolsa, puedan subir su propia información digital para que los inversionistas conozcan más de la empresa", explicó Juan Manuel Olivo, director de Emisoras de la BMV.

Sobre la importancia del posicionamiento de CFE Fibra E, Villarreal sostuvo que es el único vehículo financiero en México que tiene acceso a los recursos que genera la Red Nacional de Transmisión (RNT).

Es un medio para que los privados puedan invertir, mientras que, "a la CFE le permite hacerse de recursos para expandir la infraestructura tan importante de Transmisión que conecta a los puntos donde se genera electricidad, con los puntos donde se consume", puntualizó Villarreal.