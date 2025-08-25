Así fue el rescate de un bebé abandonado en el Metro de la CDMX | VIDEO

Un hecho alarmante se registró la mañana de este lunes en la Ciudad de México: una bebé recién nacida fue encontrada en estado de abandono dentro de la estación UAM-I, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El hallazgo ocurrió este 25 de agosto, alrededor de las 7:00 horas, cuando una trabajadora de los baños públicos escuchó el llanto que provenía de un contenedor de basura.

ASÍ FUE EL RESCATE DE LA MENOR

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, la mujer revisó el interior del baño y encontró a la bebé, que aún presentaba restos de placenta. Ante la situación, la trabajadora decidió envolverla en una cobija para protegerla del frío y solicitó ayuda de inmediato.

Elementos de la SSC fueron alertados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa. Al llegar a la estación, localizaron a la recién nacida sobre el piso, envuelta en la cobija, y activaron el protocolo correspondiente.

Uno de los oficiales la abrigó con su propia chamarra antes de trasladarla en una patrulla a un hospital para recibir atención médica especializada.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC que realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia #BarrioSanMiguel, en @Alc_Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del #C2 Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos… pic.twitter.com/Lu7uPDCJO5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2025

Personal médico confirmó que la menor se encuentra estable y en buen estado de salud, lo que trajo un respiro de alivio en medio de la indignación por el abandono.

Este hecho no es un caso aislado. Apenas hace unos días se informó sobre la detención de una pareja por abandonar a un bebé en la estación Tacubaya, lo que ha encendido la alerta en torno a estos casos dentro del transporte público.

Las autoridades capitalinas informaron que ya se revisan las cámaras de videovigilancia de la estación y de la zona para dar con los responsables. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX también ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.