  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Así fue el rescate de un bebé abandonado en el Metro de la CDMX | VIDEO

l hallazgo ocurrió este 25 de agosto, alrededor de las 7:00 horas, cuando una trabajadora de los baños públicos escuchó el llanto de la menor

Ago. 25, 2025
Este caso se da apenas hace unos días de que se informó sobre la detención de una pareja por abandonar a un bebé en la estación Tacubaya
Este caso se da apenas hace unos días de que se informó sobre la detención de una pareja por abandonar a un bebé en la estación Tacubaya

Un hecho alarmante se registró la mañana de este lunes en la Ciudad de México: una bebé recién nacida fue encontrada en estado de abandono dentro de la estación UAM-I, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El hallazgo ocurrió este 25 de agosto, alrededor de las 7:00 horas, cuando una trabajadora de los baños públicos escuchó el llanto que provenía de un contenedor de basura.

ASÍ FUE EL RESCATE DE LA MENOR

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, la mujer revisó el interior del baño y encontró a la bebé, que aún presentaba restos de placenta. Ante la situación, la trabajadora decidió envolverla en una cobija para protegerla del frío y solicitó ayuda de inmediato.

Elementos de la SSC fueron alertados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa. Al llegar a la estación, localizaron a la recién nacida sobre el piso, envuelta en la cobija, y activaron el protocolo correspondiente.

Uno de los oficiales la abrigó con su propia chamarra antes de trasladarla en una patrulla a un hospital para recibir atención médica especializada.

Personal médico confirmó que la menor se encuentra estable y en buen estado de salud, lo que trajo un respiro de alivio en medio de la indignación por el abandono.

Este hecho no es un caso aislado. Apenas hace unos días se informó sobre la detención de una pareja por abandonar a un bebé en la estación Tacubaya, lo que ha encendido la alerta en torno a estos casos dentro del transporte público.

Las autoridades capitalinas informaron que ya se revisan las cámaras de videovigilancia de la estación y de la zona para dar con los responsables. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX también ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
¿Quién es “El Chalamán”, operador del CJNG y familiar de “El Mencho”, detenido en Colima?
Nacional / México

¿Quién es “El Chalamán”, operador del CJNG y familiar de “El Mencho”, detenido en Colima?

Agosto 25, 2025

Su captura se efectuó el pasado sábado 23 de agosto, tras un operativo con elementos de la Semar, Agencia de Investigación Criminal y la Interpol

¿Cuáles son los programas del Bienestar que se pagarán en septiembre en Edomex?
Nacional / México

¿Cuáles son los programas del Bienestar que se pagarán en septiembre en Edomex?

Agosto 25, 2025

Descubre los beneficiarios del Bienestar que tendrán sus depósitos listos el siguiente mes. El calendario de pagos se publicará el 29 de agosto

Tormenta tropical Juliette: Estos son los estados que podrían ser afectados tras su formación en el Pacífico
Nacional / México

Tormenta tropical "Juliette": Estos son los estados que podrían ser afectados tras su formación en el Pacífico

Agosto 25, 2025

Una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, incrementará las lluvias