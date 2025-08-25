  • 24° C
Nacional / México

Tormenta tropical "Juliette": Estos son los estados que podrían ser afectados tras su formación en el Pacífico

Una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, incrementará las lluvias

Ago. 25, 2025
Juliette mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h
Este lunes 25 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical Diez-E, formada el domingo en el océano Pacífico, evolucionó durante la mañana a tormenta tropical "Juliette".

De acuerdo con el reporte, el sistema se localiza a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h.

Juliette mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, lo que representa un riesgo para la navegación y las comunidades costeras.

¿QUÉ CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PODRÍA GENERAR "JULIETTE"?

El SMN alertó sobre oleaje de 1.5 a 2.5 metros en el sur de Baja California Sur. Por ello, se recomienda a pescadores, embarcaciones y turistas evitar actividades en el mar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La tormenta no actúa sola. Una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, incrementará las lluvias en gran parte del país.

ESTADOS AFECTADOS POR "JULIETTE"

Se prevén precipitaciones intensas (75 a 150 mm) en:

  • Jalisco
  • Sinaloa (centro y sur)
  • Durango (oeste)
  • Nayarit (norte y centro)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Oaxaca (norte y este)
  • Chiapas (sur y oeste)

Además, habrá lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en estados como Colima, Michoacán, Puebla y Estado de México, mientras que otras regiones del norte, centro y sureste tendrán precipitaciones fuertes (25 a 50 mm). Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves e inundaciones.

Asimismo, se prevé vientos y temperaturas extremas, así como rachas de viento de hasta 70 km/h en Sonora y 60 km/h en el Golfo de California y zonas del norte, occidente y sureste.

El contraste climático será notable: por la mañana persistirá el frío en zonas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala (0 a 5 °C), mientras que por la tarde el calor extremo dominará en el noreste de Baja California, con temperaturas mayores a 45 °C, y en Sonora y Baja California Sur.

También se esperan 35 a 40 °C en más de 20 estados, entre ellos Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

  • Mantenerse informado con los avisos del SMN y Conagua.
  • Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.
  • Protegerse del calor con hidratación y ropa ligera.
  • Extremar precauciones en áreas costeras y montañosas.

La presencia simultánea de  "Juliette", las ondas tropicales y el monzón mexicano convierte esta semana en un periodo crítico para varias regiones del país.

Marcela Islas
