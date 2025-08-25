¿Cuál es la aerolínea mexicana que lanza viajes a 99 pesos y cuáles son los destinos elegidos?

Si estás pensando en realizar una escapada, debes aprovechar esta promoción que ofrece viajes a tan solo 99 pesos. Esta aerolínea mexicana brinda grandes beneficios para que puedas disfrutar de unos días de descanso y relax.

A continuación, te contamos cuál es la empresa que lanza viajes a 99 pesos y cuáles son los destinos elegidos. Toma nota de estos lugares para alejarte de la rutina, aprovechando sitios hermosos y llenos de historia, cultura y gastronomía.

¿CUÁL ES LA AEROLÍNEA QUE OFRECE VIAJES A SOLO 99 PESOS?

Se trata de la empresa Mexicana de Aviación, que brinda con descuentos y tarifas especiales por tiempo limitado. En este caso, la aerolínea proporcionó una venta nocturna de boletos, desde 99 pesos para destinos específicos. Si bien la venta nocturna en call center finalizó el 24 de agosto, aun puedes comprar tus pasajes a 99 pesos, hasta el 31 de agosto únicamente por la APP Mexicana.

Comprando desde la aplicación puedes acceder directamente a estos beneficios. Ten en cuenta las siguientes consideraciones:

No aplica para reservaciones en grupo

No acumulable con otras promociones y descuentos

Aplica para todas las rutas de vuelos directos saliendo de AIFA

Incluye un objeto personal (bolsa de mano, mochila, portafolio, etc), que pueda colocarse debajo del asiento y un equipaje de mano cuyas dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de alto. El peso de ambos objetos no debe exceder los 10 kilogramos.

Tarifa sujeta a disponibilidad de asientos por aeronave

Estas tarifas tienen un periodo de compra y viaje hasta el 31 de octubre de 2025.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS ELEGIDOS?

Los boletos desde 99 pesos comprados en su app oficial hasta el 31 de agosto de 2025 cuentan con los siguientes destinos: Los Cabos (vía Guadalajara), Mazatlán, Mérida, Tulum, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, Campeche, Chetumal, Ciudad Victoria, Ixtepec, Palenque, Tijuana y Zihuatanejo.

Aprovecha esta promoción y disfruta de comprar vuelos nacionales baratos.