  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

¿Cuáles son los programas del Bienestar que se pagarán en septiembre en Edomex?

Descubre los beneficiarios del Bienestar que tendrán sus depósitos listos el siguiente mes. El calendario de pagos se publicará el 29 de agosto

Ago. 25, 2025
Estos son los programas del Bienestar que se depositarán en septiembre / Pexels
Estos son los programas del Bienestar que se depositarán en septiembre / Pexels

A partir del 1 de septiembre de 2025, se realizarán los pagos de los diferentes programas del Bienestar. Como es costumbre, los depósitos se harán de forma escalonada, según el orden alfabético del primer apellido.

En esta nota, te contamos cuáles son los programas que se pagarán en septiembre en Edomex. Cabe destacar que el calendario de pagos se hará oficial recién el 29 de agosto, aun que puedes utilizar como referencia el anterior.

imagen-cuerpo

¿QUÉ PROGRAMAS DEL BIENESTAR SE DEPOSITARÁN EN SEPTIEMBRE?

Entre los programas más solicitados, se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Se trata de un monto de 6.200 pesos bimestrales y está dirigida a personas mayores de 65 años, beneficiando a más de 1,2 millones de personas. Es probable que los depósitos inicien el primer día de septiembre.

Pensión para Personas con Discapacidad

Este programa brinda 3.200 pesos bimestrales a personas de entre 0 y 64 años que cuenten con un certificado médico oficial.

Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Los montos de septiembre rondarán entre 830 y 3.600 pesos, dependiendo del número de hijos y la situación de la madre (soltera, viuda o en condición de vulnerabilidad). Este programa busca mejorar el cuidado infantil de mujeres que laboran sin seguridad social.

Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de entre 60 y 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3.000 pesos bimestrales.

Posible calendario de Pagos Pensión Bienestar

  • Lunes 1 de septiembre: letra A
  • Martes 2 de septiembre: letra B
  • Miércoles 3 de septiembre:  letra C
  • Jueves 4 de septiembre: letra C
  • Viernes 5 de septiembre: letras D, E, F
  • Lunes 8 de septiembre: letra G
  • Martes 9 de septiembre: letra G
  • Miércoles 10 de septiembre: letras H, I, J, K
  • Jueves 11 de septiembre: letra L
  • Viernes 12 de septiembre: letra M
  • Lunes 15 de septiembre: letra M
  • Miércoles 17 de septiembre: letras N, Ñ, O
  • Jueves 18 de septiembre: letras P, Q
  • Viernes 19 de septiembre: letra R
  • Lunes 22 de septiembre: letra R
  • Martes 23 de septiembre: letra S
  • Miércoles 24 de septiembre: letras T, U, V
  • Jueves 25 de septiembre: letras W, X, Y, Z
Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Tormenta tropical Juliette: Estos son los estados podrían ser afectados tras su formación en el Pacífico
Nacional / México

Tormenta tropical "Juliette": Estos son los estados podrían ser afectados tras su formación en el Pacífico

Agosto 25, 2025

Una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, incrementará las lluvias

¿Cuál es la aerolínea mexicana que lanza viajes a 99 pesos y cuáles son los destinos elegidos?
Nacional / México

¿Cuál es la aerolínea mexicana que lanza viajes a 99 pesos y cuáles son los destinos elegidos?

Agosto 25, 2025

Con estas promociones podrás volar a un precio accesible a diferentes destinos nacionales. Descubre cómo acceder a este programa

Claudia Sheinbaum evita opinar sobre liberación de Julio César Chávez Jr. tras decisión de juez
Nacional / México

Claudia Sheinbaum evita opinar sobre liberación de Julio César Chávez Jr. tras decisión de juez

Agosto 25, 2025

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada acerca de la decisión judicial, pero se limitó a dar una breve respuesta