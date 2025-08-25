¿Cuáles son los programas del Bienestar que se pagarán en septiembre en Edomex?

A partir del 1 de septiembre de 2025, se realizarán los pagos de los diferentes programas del Bienestar. Como es costumbre, los depósitos se harán de forma escalonada, según el orden alfabético del primer apellido.

En esta nota, te contamos cuáles son los programas que se pagarán en septiembre en Edomex. Cabe destacar que el calendario de pagos se hará oficial recién el 29 de agosto, aun que puedes utilizar como referencia el anterior.

¿QUÉ PROGRAMAS DEL BIENESTAR SE DEPOSITARÁN EN SEPTIEMBRE?

Entre los programas más solicitados, se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Se trata de un monto de 6.200 pesos bimestrales y está dirigida a personas mayores de 65 años, beneficiando a más de 1,2 millones de personas. Es probable que los depósitos inicien el primer día de septiembre.

Pensión para Personas con Discapacidad

Este programa brinda 3.200 pesos bimestrales a personas de entre 0 y 64 años que cuenten con un certificado médico oficial.

Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Los montos de septiembre rondarán entre 830 y 3.600 pesos, dependiendo del número de hijos y la situación de la madre (soltera, viuda o en condición de vulnerabilidad). Este programa busca mejorar el cuidado infantil de mujeres que laboran sin seguridad social.

Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de entre 60 y 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3.000 pesos bimestrales.

El pago de pensión de septiembre 2025 será el 1 de septiembre.

¡Atención pensionados del IMSS!

Posible calendario de Pagos Pensión Bienestar