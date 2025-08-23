Pensión Bienestar: Estos son los pagos que restan en 2025 y el calendario de inscripciones

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha convertido en uno de los programas sociales más representativos del Gobierno de México, pues busca garantizar un ingreso básico que ayude a mejorar la calidad de vida de quienes han superado los 65 años.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente son más de 12 millones de beneficiarios en todo el país los que reciben el depósito bimestral de 6 mil 200 pesos, una cifra que se ha incrementado con el paso de los años debido a la ampliación del padrón y al interés de las familias en asegurar este ingreso adicional para sus seres queridos.

¿CUÁNTOS PAGOS RESTAN EN 2025?

La Pensión Bienestar se entrega en seis ocasiones a lo largo del año, en periodos de dos meses. El último pago correspondió al bimestre julio-agosto, por lo que todavía quedan dos depósitos programados para este 2025:

Quinto depósito: septiembre-octubre 2025

septiembre-octubre 2025 Sexto y último depósito: noviembre 2025

Con ello, los adultos mayores inscritos contarán con un apoyo constante hasta finalizar el año, recurso que muchos destinan a cubrir necesidades como medicamentos, consultas médicas, alimentación o incluso actividades de recreación que fortalecen su bienestar físico y emocional.

CALENDARIO DE REGISTRO POR APELLIDOS

El pasado 18 de agosto se puso en marcha un nuevo calendario de inscripciones para que más personas de 65 años en adelante puedan acceder al beneficio. El registro se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar y sigue un orden alfabético por apellido paterno, con el fin de evitar saturación y agilizar la atención.

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábados 23 y 30 de agosto

La Pensión Bienestar tiene cobertura nacional y cada año suma a más adultos mayores, quienes utilizan este recurso para solventar gastos básicos y fortalecer su bienestar económico y social.