  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 22 de agosto: Así amanece el tipo de cambio

El peso mexicano inició la jornada con un ligero retroceso tras la caída del jueves, aunque se mantiene estable frente al dólar

Ago. 22, 2025
Foto: Freepik / La moneda mexicana cerró la semana con una ligera depreciación
Foto: Freepik / La moneda mexicana cerró la semana con una ligera depreciación

Este viernes 22 de agosto de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.63 pesos por unidad en promedio, luego de una jornada en la que el peso mexicano mostró un ligero retroceso frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con los reportes financieros, el peso cayó 0.13% este jueves, aunque logró mantenerse relativamente estable tras haber frenado en la jornada previa dos días consecutivos de pérdidas.

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar cerró el jueves 21 de agosto en 18.7668 pesos por divisa estadounidense, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones al mayoreo, la divisa verde finalizó en 18.74 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 22 de agosto, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es de 18.7737 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.7572 pesos por unidad, según datos de Banxico.

El FIX se determina a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 22 DE AGOSTO

Las instituciones bancarias en México muestran variaciones en el precio del dólar este viernes. Este es el tipo de cambio en ventanilla de las principales entidades financieras:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 19.29 pesos
  • Banorte: Compra: 17.55 | Venta: 19.05 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.89 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos 
  • Scotiabank: Compra: 17.80 | Venta: 19.40 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento durante la jornada y puede variar según la entidad bancaria y el momento en que se realicen las operaciones en ventanilla. Por lo que, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Pensión IMSS Ley 73: Este será el pago mínimo que recibirán los jubilados en septiembre de 2025
Finanzas

Pensión IMSS Ley 73: Este será el pago mínimo que recibirán los jubilados en septiembre de 2025

Agosto 22, 2025

A partir de septiembre de 2025, los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS contarán con un ingreso mínimo garantizado

Precio del dólar hoy jueves 21 de agosto: así amaneció el tipo de cambio
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 21 de agosto: así amaneció el tipo de cambio

Agosto 21, 2025

El peso mexicano logró una ligera recuperación tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, impulsado por el cierre positivo del dólar

¿La reducción escalonada de la jornada laboral de 40 horas comenzará desde 2026? Esto sabemos
Finanzas

¿La reducción escalonada de la jornada laboral de 40 horas comenzará desde 2026? Esto sabemos

Agosto 21, 2025

La propuesta será presentada formalmente el 1 de septiembre, la cual busca mejorar la salud mental y física, disminuir el ausentismo y la rotación