Precio del dólar hoy viernes 22 de agosto: Así amanece el tipo de cambio

Este viernes 22 de agosto de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.63 pesos por unidad en promedio, luego de una jornada en la que el peso mexicano mostró un ligero retroceso frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con los reportes financieros, el peso cayó 0.13% este jueves, aunque logró mantenerse relativamente estable tras haber frenado en la jornada previa dos días consecutivos de pérdidas.

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar cerró el jueves 21 de agosto en 18.7668 pesos por divisa estadounidense, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones al mayoreo, la divisa verde finalizó en 18.74 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 22 de agosto, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es de 18.7737 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.7572 pesos por unidad, según datos de Banxico.

El FIX se determina a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 22 DE AGOSTO

Las instituciones bancarias en México muestran variaciones en el precio del dólar este viernes. Este es el tipo de cambio en ventanilla de las principales entidades financieras:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 19.29 pesos

Compra: 17.70 | Venta: 19.29 pesos Banorte : Compra: 17.55 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 17.55 | Venta: 19.05 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.89 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 18.89 pesos Citibanamex : Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos

: Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos Scotiabank: Compra: 17.80 | Venta: 19.40 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante movimiento durante la jornada y puede variar según la entidad bancaria y el momento en que se realicen las operaciones en ventanilla. Por lo que, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.