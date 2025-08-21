Precio del dólar hoy jueves 21 de agosto: así amaneció el tipo de cambio

El peso mexicano logró un ligero respiro frente al dólar estadounidense y este jueves 21 de agosto de 2025, el tipo de cambio se ubica en un promedio de 18.75 pesos por billete verde, de acuerdo con los principales bancos del país.

La divisa nacional interrumpió la racha negativa que había mostrado a inicios de semana y consiguió apreciarse un 0.24 por ciento respecto al cierre previo, con lo que puso fin a dos jornadas consecutivas de pérdidas.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del miércoles 20 de agosto fue de 18.7562 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones de ventanilla, la moneda estadounidense terminó la jornada en 18.77 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 21 de agosto, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubica en 18.7572 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera fijado por Banxico quedó en 18.7982 pesos por divisa estadounidense.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina a partir del promedio de cotizaciones del mercado mayorista y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 21 DE agosto

Las instituciones bancarias en México muestran variaciones en el precio del dólar este viernes. Este es el tipo de cambio en ventanilla de las principales entidades financieras:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos Banco Azteca : Compra: 17.70 | Venta: 19.29 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.29 pesos Banorte : Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.89 | Venta: 19.02 pesos

Compra: 17.89 | Venta: 19.02 pesos Citibanamex: Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos

Compra: 18.16 | Venta: 19.20 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar constantemente a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios consultar directamente con su banco de preferencia antes de realizar cualquier operación con divisas.