Pensión IMSS Ley 73: Este será el pago mínimo que recibirán los jubilados en septiembre de 2025

La pensión es, para miles de trabajadores en México, la garantía de contar con un ingreso seguro al finalizar su vida laboral. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este derecho adquiere particular relevancia en un país donde gran parte de la población trabajadora se enfrenta a salarios bajos y empleos intermitentes.

Bajo este panorama, el esquema de la Ley 73 se mantiene como un pilar de protección para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, asegurando un pago mínimo mensual sin importar los altibajos de su historia salarial.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN COMO MÍNIMO EN SEPTIEMBRE 2025?

A partir de septiembre de 2025, las personas jubiladas bajo el esquema de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán la seguridad de contar con un ingreso mínimo mensual de 9 mil 412 pesos, monto correspondiente a la pensión mínima garantizada, la cual se ajusta cada año con base en el salario mínimo y la inflación en México.

Este beneficio está diseñado para proteger a quienes, pese a haber tenido salarios bajos durante su vida laboral, cumplen con los requisitos necesarios para acceder a una pensión.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA?

La Ley 73 aplica exclusivamente para quienes comenzaron a trabajar y cotizar en el IMSS antes de 1997. Los requisitos para acceder a esta modalidad son:

Haber cotizado al menos 500 semanas (equivalentes a unos 10 años de trabajo).

Tener 60 años o más en caso de solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada.

por cesantía en edad avanzada. Tener 65 años cumplidos para la pensión por vejez.

¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN?

El IMSS toma en cuenta dos factores principales:

El promedio del salario de las últimas 250 semanas cotizadas.

El total de semanas trabajadas a lo largo de la vida laboral.

Si el cálculo resulta menor a 9,412 pesos, el organismo realiza un ajuste para que el jubilado reciba esa cantidad como mínimo mensual.

Con esta actualización, el IMSS busca ofrecer certeza económica a miles de adultos mayores que cumplen con los requisitos de la Ley 73, asegurando que su retiro cuente con un ingreso básico para cubrir sus necesidades.