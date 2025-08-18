  • 24° C
Viral

CFE Internet desde 33 al mes: conoce los paquetes, cómo activarlos y dónde conseguir tu SIM

Conoce como adquirir esta nueva opción de conexión y las ventajas que tiene cada plan que se ofrece

Ago. 18, 2025
Antes de contratar el servicio, puedes verificar si tu equipo es compatible con la red de CFE Internet.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una alternativa económica para conectarte a Internet en México con sus nuevos paquetes de telefonía móvil desde 33 pesos al mes hasta opciones anuales de 2 mil 450 pesos, todos sin contratos ni planes forzosos.

Los 15 paquetes de CFE Internet están diseñados para ajustarse a todos los presupuestos. Incluyen desde datos para redes sociales ilimitadas, uso de hotspot y cobertura nacional, hasta opciones con mayor cantidad de gigas mensuales o por día.

¿CÓMO SABER SI TU CELULAR ES COMPATIBLE CON CFE INTERNET?

Antes de contratar el servicio, puedes verificar si tu equipo es compatible con la red de CFE Internet. Además, si ya tienes una línea telefónica, puedes solicitar la portabilidad para mantener tu número.

imagen-cuerpo

PAQUETES DE CFE INTERNET DISPONIBLES

Paquetes por días:

  • 50 pesos– 3 GB + redes sociales ilimitadas – 7 días – Hotspot incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 60 pesos – 10 GB + redes sociales ilimitadas – 7 días – Hotspot: no incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 100 pesos – 6 GB + redes sociales ilimitadas – 15 días – Hotspot: incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE

Paquetes mensuales:

  • 33 pesos – 1 GB + 600 MB para redes sociales – 30 días – Hotspot: no incluido – 100 min / 50 SMS
  • 99 pesos – 3 GB + redes sociales ilimitadas – 30 días – Hotspot: incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 120 pesos – 5 GB + redes sociales ilimitadas – 30 días – Hotspot: incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 200 pesos – 15 GB + redes sociales ilimitadas – 30 días – Hotspot: incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 230 – 40 GB + redes sociales ilimitadas – 30 días – Hotspot: no incluido – Min/SMS ilimitados entre líneas CFE
  • 295 – 40 GB + 1,500 min / 1,000 SMS – 30 días – Hotspot: incluido

¿DÓNDE CONSEGUIR LA SIM DE CFE INTERNET?

Puedes adquirir tu SIM CFE Internet en los puntos de venta autorizados, módulos de atención de CFE o consultando en línea a través de su sitio web oficial. El proceso es rápido y no requiere firmar contratos.

¿QUÉ ES EL HOSPOT Y POR QUÉ IMPORTA?

El hotspot te permite compartir tu conexión de datos móviles con otros dispositivos como laptops o tablets. Si el paquete lo incluye, puedes usar tu celular como un módem Wi-Fi portátil.

César Leyva
