VIDEO | Exigen justicia para trabajador de taquería que falleció tras ser arrollado por auto "fantasma"

Testigos acusaron que la ambulancia no llegó, hasta que un paramédico pidió una; el caso se ha viralizado en redes sociales

Ago. 18, 2025
La madrugada del domingo 17 de agosto, Luis Gabriel Andrade de la Cruz salió de su trabajo en una taquería. Abordó su motocicleta y emprendió el camino a casa, a donde nunca llegó, ya que un auto "fantasma" lo embistió, dejándolo gravemente herido. La ambulancia no llegó y falleció horas después en el hospital.

El joven de 21 años de edad era estudiante universitario, quien fue atropellado cuando se desplazaba en su moto Italika negra, en la esquina de Malecón Costero y Javier Anaya, de la colonia El Tesoro, al poniente de Coatzacoalcos, Veracruz.

Cuando lo embistió, Luis Gabriel golpeó su cabeza contra el pavimento, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico.

Quienes presenciaron el hecho solicitaron ayuda a través del servicio de emergencias; sin embargo, ninguna ambulancia se presentó por espacio de una hora. El joven permaneció en el suelo hasta que finalmente un elemento de la Comisión Nacional de Rescate pidió apoyo a una ambulancia privada, que lo trasladó en estado crítico.

El joven fue estabilizado y llevado al Hospital "Valentín Gómez Farías", donde debido a la gravedad de las lesiones, así como el tiempo perdido, dejó de existir.

A raíz de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) inició una averiguación para dar con el responsable, así como indagar la tardanza de la ambulancia.

Tras saberse el fallecimiento Luis Gabriel, la Universidad de Sotavento y la Facultad de Derecho, donde cursaba sus estudios, publicó una esquela; a las condolencias se sumó el Cobaev II, donde estudió. 

Por otra parte, el caso se ha viralizado en redes sociales, debido a que la ayuda para el joven tardó demasiado, hasta que intervino alguien para que fuera atendido.

Edel Osuna
Edel Osuna
