Battlefield 6: Las 5 novedades que tienes que saber antes de su lanzamiento en octubre

La espera ha terminado. EA presentó oficialmente Battlefield 6 y las primeras impresiones han sido positivas. Tras el tropiezo de Battlefield 2042, esta nueva entrega busca recuperar la grandeza de la saga con una propuesta que mezcla acción, realismo y una dosis de espectacularidad que los fans esperaban desde hace tiempo.

NOVEDADES DE BATTLEFIELD 6 QUE TIENES QUE SABER

Las preventas inician el 1 de agosto

Desde el 1 de agosto los jugadores podrán reservar Battlefield 6. Aunque EA no ha detallado qué recompensas recibirán quienes lo precompren, es muy probable que se incluya acceso anticipado y la opción de precargar el juego antes del lanzamiento oficial.

Eso sí, si no tienes claro si tu PC puede correr el título de manera fluida, lo recomendable es esperar a ver pruebas de rendimiento con configuraciones similares a la tuya antes de dar el salto a la precompra.

Precio y fecha de lanzamiento

Battlefield 6 llegará el 10 de octubre con un precio estándar de 69,99 euros. EA confirmó que no tiene intención de subir sus juegos a los 80 dólares, como ya lo han hecho otras compañías.

Este detalle ha sido bien recibido por la comunidad, sobre todo porque su competidor directo, Call of Duty Black Ops 6, llegó con un costo más elevado y sin grandes novedades jugables o técnicas.

Requisitos técnicos accesibles

Aunque aún no se revelan los requisitos finales, las pruebas internas en Battlefield Labs han dado pistas. Para correr la versión de prueba se necesitaba un equipo con:

Windows 10 de 64 bits

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

16 GB de RAM

Tarjeta gráfica RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT

Almacenamiento en SSD

Sin embargo, para disfrutarlo al máximo en 1080p será recomendable contar con un procesador i7-10700K o Ryzen 7 3700X, una tarjeta gráfica RTX 3060 Ti o RX 6700 XT y, por supuesto, un SSD.

Campaña y multijugador confirmados

Tras la polémica de Battlefield 2042, que salió sin campaña, EA confirmó que esta entrega sí contará con modo historia y multijugador.

Según lo visto en el tráiler, parte de la trama se desarrollará en Nueva York, específicamente en Brooklyn, lo que promete intensas batallas en escenarios urbanos con gran nivel de detalle y destrucción.

Físicas y destrucción al siguiente nivel

Una de las características más esperadas es la evolución en la destrucción de escenarios. Battlefield 6 aprovechará la potencia de la actual generación de consolas y PC para ofrecer físicas realistas, con entornos que reaccionarán de manera dinámica.

Por ejemplo, si la fachada de un edificio colapsa, los escombros podrán dañar autos u otros elementos del entorno, dando una sensación más inmersiva y realista.