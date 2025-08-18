Emma Stone habla sobre su temporada como Gwen Stacy y Spider-Man

Emma Stone volvió a recordar su paso por la saga de The Amazing Spider-Man, donde interpretó a Gwen Stacy y compartió pantalla con Andrew Garfield.

En una reciente entrevista para la serie Life in Looks de Vogue, publicada el 14 de agosto, la actriz hizo un inusual comentario sobre su excompañero y expareja, con quien mantuvo una relación tras conocerse en el rodaje de la primera película.

Al repasar el vestido amarillo de Versace que lució en la premiere londinense de The Amazing Spider-Man 2 en 2014, Stone no pudo evitar reflexionar sobre lo que significó para ella esa etapa de su vida.

LOS RECUERDOS QUE MÁS CONSERVA DE SPIDER-MAN

La ganadora de dos premios Oscar confesó que su paso por las películas de Spider-Man fue mucho más que un logro profesional. "Realmente disfruté hacer Spider-Man. Adoré a todos con quienes trabajé. Ahí conocí a Andrew, conocí a Sally Field y Marc Webb fue maravilloso. Fue realmente un momento especial en mi vida", señaló.

Para Stone, lo que más perdura son los vínculos humanos: "El tema recurrente es la gente, más que la propia película. Eso es lo que permanece conmigo. Solo tengo los recuerdos más agradables de toda esa experiencia".

Emma Stone y Andrew Garfield mantuvieron una relación sentimental que duró cuatro años, marcada por la atención mediática que acompañó a ambas películas. El propio Garfield también ha descrito esa etapa como "hermosa", destacando la oportunidad de trabajar de cerca con Stone y con la actriz Sally Field.

Sin embargo, Stone también reconoció que no todo fue sencillo. Las extensas giras de promoción resultaron agotadoras: "Recuerdo que fueron como nueve países en dos semanas, con un desfase horario constante. Me sentí realmente fuera de mí todo el tiempo", comentó entre risas.

En la historia, el personaje de Gwen Stacy tuvo un rol fundamental, pero su arco concluyó de forma trágica en The Amazing Spider-Man 2, cuando muere en los brazos de Peter Parker durante la lucha contra el Green Goblin. Una escena que marcó tanto a los fanáticos como a los propios actores.

Por su parte, Andrew Garfield aún mantiene la puerta entreabierta a volver como Spider-Man. En 2024 declaró que lo haría únicamente si existiera "una idea sorprendente y original que valiera la pena".

EMMA STONE Y SU NUEVO PROYECTO: BUGONIA

Más allá de los recuerdos, Emma Stone sigue avanzando en su carrera. Su próximo estreno será Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos, con quien ya ha trabajado en varias ocasiones.

La película es una adaptación de la comedia surcoreana Save The Green Planet! y gira en torno a dos amigos convencidos de que una poderosa ejecutiva es en realidad un ser extraterrestre que amenaza con destruir la Tierra.

El elenco incluye a Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. El filme llegará a salas seleccionadas el 24 de octubre y se expandirá internacionalmente a partir del 31 de octubre de 2025.