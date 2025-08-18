Pokémon Leyendas Z-A: Así será el recién revelado modo multijugador

La saga de Pokémon sigue generando expectativas con cada nuevo anuncio, y esta vez el foco está en su próxima entrega Pokémon Leyendas Z-A, la cual llegará el 16 de octubre de 2025 tanto a Nintendo Switch como a Switch 2.

Tras la revelación de su fecha de lanzamiento y la confirmación de sus precios oficiales, ahora se ha dado a conocer un modo multijugador que promete convertirse en uno de los mayores atractivos del juego.

EL Z-A BATTLE CLUB, LA GRAN NOVEDAD MULTIJUGADOR

Durante el más reciente tráiler presentado en el Pokémon Presents se mostró el Z-A Battle Club, un espacio competitivo en el que los jugadores podrán enfrentarse en batallas dinámicas. Entre sus principales características destaca la posibilidad de participar con hasta cuatro jugadores en un mismo combate, donde el reto será vencer la mayor cantidad de Pokémon rivales dentro de un tiempo limitado.

Este modo incluirá una amplia variedad de movimientos y estrategias, además de permitir el uso de las tan esperadas Mega Evoluciones, que vuelven a ser protagonistas tras haberse filtrado previamente algunas de sus supuestas formas.

El nuevo modo multijugador no solo ha sido presentado en video, sino que también pudo probarse en una demo especial durante el Campeonato Mundial de Pokémon. Allí, los asistentes compartieron detalles e impresiones que confirman la intensidad y la frescura que traerá el Z-A Battle Club a la experiencia de juego.

UNA ENTREGA PENSADA PARA LA NUEVA GENERACIÓN

Pokémon Leyendas Z-A llegará con una versión mejorada para Nintendo Switch 2, algo que ha levantado aún más expectativas. Además, los recientes rumores sobre la Generación 10 y la posible aparición de nuevas Mega Evoluciones alimentan la emoción entre los fans.

Sin duda, el modo multijugador promete ser uno de los pilares de esta entrega, ofreciendo combates más dinámicos, estratégicos y con un toque competitivo que muchos jugadores estaban esperando.