  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Zoológico de Cali revela causa de muerte de tigresa de Bengala que fue atacada por su hijo

Indira fue atacada manos de Kanú, su propia cría. Su muerte ha generado aflicción y pesar entre los habitantes de Cali

Ago. 18, 2025
Descubre qué desencadenó la muerte de Indira / Zoológico de Cali
Descubre qué desencadenó la muerte de Indira / Zoológico de Cali

El Zoológico de Cali revela las causas de muerte de tigresa de Bengala que fue atacada por su hijo. El episodio ocurrió el sábado 16 de agosto y fue presenciado por visitantes y trabajadores del lugar.

La tigresa de Bengala, Indira, llevaba más de 15 años en el parque y su muerte ha generado dolor y pesar en el público. Su fallecimiento ocurrió tras un ataque de su propio hijo, el tigre macho Kanú. El enfrentamiento dejó a la felina mortalmente herida lo que desencadenó en su deceso.

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE MUERTE DE LA TIGRESA INDIRA?

Desde el Zoológico de Cali compartieron un video donde explican las causas de muerte del animal.

La doctora Juliana Peña fue quien explicó lo ocurrido con la tigresa y expresó: "Se presentó una emergencia con Indira porque ocurrió una agresión con Kanú, que es su hijo. Inmediatamente, se activó un código que nosotros llamamos 99 violeta, que es la emergencia médica con animales".

Tras explicar que se realizaron maniobras para retirar a Kanú del predio y atender a la tigresa, la médica señaló: "Se procedió a sedar lo más pronto posible a Indira, se puso un dardo anestésico considerando su edad y la condición medica complicada que presentaba".

La felina fue atendida con soporte vital, es decir oxígeno, monitores y suministro de líquidos permanente, mientras que otro equipo trabajaba de lleno en sus heridas. Sobre esto, Peña indicó: "Eran heridas profundas y musculares sobre su dorso. Al ser una hembra geriátrica y al haberse enfrentado a este proceso de shock de dolor, sus condiciones eran muy preocupantes. Observamos unas alteraciones bioquímicas y nos hicieron pensar en sus riñones".

Al terminar el proceso de curación, Juliana comentó que Indira comenzó a mover la cabeza, por lo que se mantenían optimistas, pero lo peor estaba por llegar. "Dejó de respirar y presentó un paro cardiorrespiratorio. Se hicieron las maniobras de resucitación, que incluyen intubarla, dar masaje cardiaco y aplicar medicamentos. Hicimos muchas rondas, pero no logramos que ella volviera a la vida".

Finalmente, y tras la necropsia del animal, la médica confirmó la causa de muerte de la felina: "En el examen encontramos y confirmamos que probablemente todo va a estar orientado hacia sus riñones. Sus riñones tuvieron una afectación muy grave en este proceso".

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 18 al 24 de agosto: una semana termina, una nueva inicia, disfrútala al máximo
Viral

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 18 al 24 de agosto: una semana termina, una nueva inicia, disfrútala al máximo

Agosto 18, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar esta nueva semana

Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova 2025
Viral

Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova 2025

Agosto 18, 2025

El espectáculo proporcionó grandes peleas, dejó sorpresas y estuvo cargado de adrenalina. Descubre cómo quedaron los resultados de las batallas

VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio
Viral

VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio

Agosto 17, 2025

El coloso de fuego y lava echó una fumarola justo en el momento en que ella daba su respuesta a la esperada proposición