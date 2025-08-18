VIDEO | Zoológico de Cali revela causa de muerte de tigresa de Bengala que fue atacada por su hijo

El Zoológico de Cali revela las causas de muerte de tigresa de Bengala que fue atacada por su hijo. El episodio ocurrió el sábado 16 de agosto y fue presenciado por visitantes y trabajadores del lugar.

La tigresa de Bengala, Indira, llevaba más de 15 años en el parque y su muerte ha generado dolor y pesar en el público. Su fallecimiento ocurrió tras un ataque de su propio hijo, el tigre macho Kanú. El enfrentamiento dejó a la felina mortalmente herida lo que desencadenó en su deceso.

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE MUERTE DE LA TIGRESA INDIRA?

Desde el Zoológico de Cali compartieron un video donde explican las causas de muerte del animal.

La doctora Juliana Peña fue quien explicó lo ocurrido con la tigresa y expresó: "Se presentó una emergencia con Indira porque ocurrió una agresión con Kanú, que es su hijo. Inmediatamente, se activó un código que nosotros llamamos 99 violeta, que es la emergencia médica con animales".

Tras explicar que se realizaron maniobras para retirar a Kanú del predio y atender a la tigresa, la médica señaló: "Se procedió a sedar lo más pronto posible a Indira, se puso un dardo anestésico considerando su edad y la condición medica complicada que presentaba".

La felina fue atendida con soporte vital, es decir oxígeno, monitores y suministro de líquidos permanente, mientras que otro equipo trabajaba de lleno en sus heridas. Sobre esto, Peña indicó: "Eran heridas profundas y musculares sobre su dorso. Al ser una hembra geriátrica y al haberse enfrentado a este proceso de shock de dolor, sus condiciones eran muy preocupantes. Observamos unas alteraciones bioquímicas y nos hicieron pensar en sus riñones".

Al terminar el proceso de curación, Juliana comentó que Indira comenzó a mover la cabeza, por lo que se mantenían optimistas, pero lo peor estaba por llegar. "Dejó de respirar y presentó un paro cardiorrespiratorio. Se hicieron las maniobras de resucitación, que incluyen intubarla, dar masaje cardiaco y aplicar medicamentos. Hicimos muchas rondas, pero no logramos que ella volviera a la vida".

Finalmente, y tras la necropsia del animal, la médica confirmó la causa de muerte de la felina: "En el examen encontramos y confirmamos que probablemente todo va a estar orientado hacia sus riñones. Sus riñones tuvieron una afectación muy grave en este proceso".