Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 18 al 24 de agosto: una semana termina, una nueva inicia, disfrútala al máximo

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de esta semana.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar de la mejor esta jornada.

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE HOY 3 DE JUNIO

ARIES

El Ermitaño será tu carta guía y te aconseja bajar el ritmo. Es momento de organizarte mejor y escuchar tu intuición. El martes será tu día más favorable y los números 09, 10 y 15 estarán de tu lado. En el amor, un viejo romance podría aparecer, pero lo mejor será cerrar ciclos.

TAURO

La Rueda de la Fortuna anuncia que todo lo bueno llega a tu vida. El lunes se perfila como tu mejor día con los números 17, 32 y 35. Cuidado con la alimentación, ya que tu estómago podría resentirse. En el plano laboral, llega un empleo más estable y mejor pagado.

GÉMINIS

La carta del Loco marca nuevos comienzos, pero será clave mantener la constancia. El jueves brilla para ti, con los números 04, 08 y 16. Es buen momento para cambios laborales y un nuevo estilo de vida. Protege tu energía de envidias y malas vibras.

CÁNCER

La Torre anuncia transformaciones profundas. Aunque los cambios puedan parecer difíciles, traerán crecimiento. El miércoles será tu mejor día y los números 11, 14 y 30 estarán a tu favor. En el amor, es momento de buscar estabilidad y relaciones serias.

LEO

El Sol ilumina tu camino y te invita a dejar el ego de lado. Jueves será tu día clave, acompañado por los números 02, 05 y 26. Habrá invitaciones sociales y momentos familiares importantes. En lo sentimental, deja atrás lo que no suma a tu felicidad.

VIRGO

El Carruaje marca un periodo de crecimiento profesional y logros académicos. El viernes será tu día de suerte, con los números 24, 35 y 60. Es buen momento para ascensos y para retomar estudios. En el amor, selecciona mejor a quienes dejas entrar en tu vida.

LIBRA

El As de Oros augura prosperidad económica y estabilidad. El martes será tu día de poder y los números 11, 34 y 59 te acompañarán. Se abren puertas para comprar un patrimonio y fortalecer tu vida amorosa. Una mascota será un gran apoyo emocional.

ESCORPIÓN

El As de Espadas pide cortar con lo que no te deja avanzar. El jueves será tu mejor día con los números 10, 40 y 77. Llega una propuesta laboral positiva y nuevas oportunidades en el amor. La clave será mantener la calma y evitar conflictos familiares.

SAGITARIO

La carta del Emperador te empuja a salir de tu zona de confort. El lunes será tu mejor día, acompañado por los números 12, 18 y 41. Es tiempo de nuevos proyectos, aunque deberás cuidar tu salud renal. En el amor, superarás pruebas y aprenderás a soltar.

CAPRICORNIO

El Mago anuncia tu madurez y poder de reinvención. El martes será tu día ideal con los números 06, 13 y 30. Se avecinan oportunidades laborales y mejoras económicas. En el amor, deberás cortar con lo que no funciona y cuidar tu energía de envidias.

ACUARIO

El Juicio marca cierres de ciclos y liberación de cargas. El jueves será tu mejor día y los números 01, 15 y 49 estarán de tu lado. En el amor, podrías iniciar una relación estable. También será un buen momento para estudiar y viajar, lo cual renovará tu energía.

PISCIS

El Mundo te anuncia plenitud y expansión. El miércoles será tu mejor día con los números 07, 08 y 21. Prepárate para viajes y contratos importantes. En el amor, necesitarás valentía para apostar por la relación que realmente te hace feliz.