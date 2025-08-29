SEP hará entrega de libros de texto gratuitos en esta fecha

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer la fecha en la que se realizará la entrega de libros de texto gratuitos, las autoridades educativas han informado que se cuenta con el 100% de materiales educativos para el nivel básico, estos serán entregados a los estudiantes para el inicio de clases que se encuentra programado para el próximo 1 de septiembre.

Estos materiales son de suma importancia pues serán usados por los estudiantes a lo largo del ciclo escolar 2025-2026, además de ser herramientas educativas necesarias para reforzar lo estudiado. Por ello; se ha informado el día en que las autoridades de la secretaría harán la entrega de los libros de texto.

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁN LOS LIBROS DE TEXTO DE LA SEP?

Según la SEP, la entrega de libros de texto gratuitos para los estudiantes de nivel básico, serán dados el próximo lunes 1 de septiembre, fecha en la que dará inicio el próximo ciclo escolar 2025-2026. Esto tiene como fin apoyar a los alumnos desde el primer día en su regreso a clases y que tengan sus herramientas educativas listas para sus diferentes materias.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, ha dado a conocer que se han distribuido 170 millones de libros de texto gratuitos en las diferentes escuelas de México, esto tiene como objetivo que no exista ningún retraso para el regreso a clases. Además de asegurar que ya se ha terminado la distribución de estos libros y que el 1 de septiembre el regreso a clases sea sencillo.

MARIO DELGADO DESCARTA ERRORES EN LOS LIBROS DE TEXTO

El titular de la SEP ha recordado que este es el tercer año de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y ha descartado que exista algún error dentro de los libros de texto gratuitos que han sido distribuidos dentro de las diferentes escuelas de nivel básico de todo México. Mario Delgado ha señalado que estos libros han sido revisados para evitar equivocaciones.

Estos libros de texto gratuitos serán usados por los estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, mismo que tendrá una duración de 185 días tras la modificación en el calendario realizada por la presidenta, Claudia Sheinbaum. El fin del ciclo escolar se tiene programado para el martes 15 de julio de 2026.