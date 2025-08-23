Ciclo escolar 2025-2026; ¿cuándo es el primer puente tras el regreso a clases?

El ciclo escolar 2025-2026 dará inicio el próximo lunes 1 de septiembre, los estudiantes de nivel básico tendrán que regresar a sus aulas este día y muchos ya se preguntan cuándo será el primer puente del año. Para resolver esto; la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario escolar; documento en dónde es posible ver las fechas de descanso oficiales.

A pesar de que este ciclo escolar tendrá 185 días de clases efectivos, hay varias fechas oficiales de descanso que se tienen planeadas y consideradas dentro del calendario escolar por parte de la SEP. Estas fechas son días feriados en los que los alumnos y profesores podrán descansar de las aulas y tener algunos días de descanso.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER PUENTE DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer puente del ciclo escolar 2025-2026, tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre. Este día será dado a los estudiantes y maestros por motivo del Día de la Independencia de México; siendo el primer día feriado del regreso a clases para los alumnos de nivel básico de todo el país.

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio, el primer puente podría ser del sábado 13, domingo 14 y lunes 15; este período de descanso se extenderá durante cuatro días. Sin embargo, esto depende totalmente de cada institución educativa del país.

¿QUÉ DÍAS PODRÁN DESCANSAR LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO?

A pesar de que, dentro del calendario oficial de la SEP, sólo se tiene señalado el martes 16 de septiembre, es posible que los estudiantes tengan un período de descanso de 4 días. Sin embargo; esto dependerá de las autoridades de cada escuela, en caso de que se entreguen dichas fechas, este podría ser el primer puente del ciclo escolar 2025-2026.

Sin embargo; si solo se da el martes 16 de septiembre, los estudiantes sólo podrán gozar de este único día de descanso oficial. Aun así, este período representa una primera pausa para los estudiantes y profesores que podrán recargar energías tras el inicio del ciclo escolar.