Infonavit regalará escrituras de un millón de casas; ¿qué trabajadores pueden aplicar?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha dado a conocer un programa mediante el cual se regalarán escrituras de un millón de casas en todo México, esto se realizará por medio de la cancelación de créditos hipotecarios. Este programa tiene como objetivo brindar certeza patrimonial a las diferentes familias mexicanas del país.

Octavio Romero Oropeza, director general del organismo, ha señalado que en México existen 2 millones de trabajadores que ya han liquidado su crédito Infonavit. Sin embargo, estos derechohabientes no han realizado el trámite de liberación, lo que puede generar problemas jurídicos por la falta de escrituras.

INFONAVIT REGALARÁ ESCRITURAS DE UN MILLÓN DE CASAS

El proceso de liberación de hipoteca tiene como fin eliminar la carga hipotecaria que el Infonavit mantiene sobre una vivienda mientras el crédito sigue activo. A pesar de que la casa ya esté pagada, se debe hacer el trámite de cancelación, pues es necesario para que la propiedad quede a nombre del trabajador sin alguna restricción legal.

Este proceso tiene un costo de 15 mil pesos, por lo que varios trabajadores no lo han realizado; es por ello que este programa del instituto entregará las escrituras de un millón de casas, eliminado el pago que debe realizar el titular para poder obtener la vivienda. Con este apoyo la dependencia cubrirá el gasto y así las familias podrán acceder a sus hogares.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LAS ESCRITURAS REGALADAS?

Aunque el programa está dirigido a todos los derechohabientes que ya liquidaron su crédito Infonavit, las autoridades de la dependencia han señalado que serán aquellos derechohabientes que no hayan realizado el trámite de liberación los que podrán ingresar al programa de la dependencia y acceder a sus escrituras de la vivienda.

Es importante señalar que no importa el año en que se haya realizado el pago del crédito, debido a que el beneficio aplica para todos los derechohabientes que tengan pendiente el proceso de liberación.