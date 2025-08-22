Otorgarán apoyo del Bienestar por 8,500 pesos a quienes tengan "30 años y más"

Un nuevo programa social fue dado a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, el cual está dirigido a personas mayores de 30 años de edad (30 años y más), quienes podrán hacerse acreedoras a un apoyo de 8 mil 500 pesos mensuales.

De acuerdo con la información, los interesados deberán cumplir un requisito ineludible: estar desempleados; el recurso que se les entregará será por el lapso de un año, periodo durante el cual los beneficiarios recibirán capacitación para el trabajo, así como seguro social.

El objetivo del programa social es que quienes estén atravesando dificultades para encontrar un trabajo, puedan sobrellevar los gastos que esto conlleva.

ASÍ FUNCIONARÁ EL PROGRAMA PARA "30 AÑOS Y MÁS"

El programa funcionará similar al Jóvenes Construyendo el Futuro; es decir, se pretende una combinación entre el apoyo económico y la adquisición de experiencia laboral.

Al igual que en el programa federal, en este también los beneficiarios serán vinculados a los centros de trabajo, entre las que podrían estar desde empresas privadas, cooperativas, instituciones públicas, hasta organizaciones civiles, donde por un año, los beneficiarios serán capacitados de forma práctica en esos establecimientos.

De acuerdo con las opciones, los participantes elegirán el centro de trabajo donde se capacitarán; al término del año, se espera que los beneficiarios sean contratados formalmente por quien fue capacitado.

REGISTRO Y REGLAS DEL "30 AÑOS Y MÁS"

En cuanto a la fecha para registrarse, así como las reglas de operación del programa, estas no han sido publicadas en convocatoria por el Gobierno de la Ciudad de México, pero se darán a conocer en las semanas venideras.

Tampoco se ha habilitado módulo alguno para el registro de los solicitantes del "30 años y más".

Por su parte, se prevé que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina, en coordinación con otras dependencias, opere el programa.

¿QUIÉNES ACCEDERÍAN A ESTE NUEVO APOYO?

Según lo planteado por el Gobierno de la CDMX, el programa va dirigido a un grupo específico que cumpla con criterios de elegibilidad, y podrían ser los siguientes: