Pensión Mujeres Bienestar: ¡Ojo! esta es la última semana de registro

Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que busca reconocer y apoyar la labor de las mujeres, especialmente aquellas que han dedicado su vida a labores domésticas. El apoyo entrega un monto bimestral de 3 mil pesos, durante el mes de agosto se abrieron los registros para las interesadas y es esencial saber las últimas fechas para la inscripción.

Las autoridades del programa han compartido la última semana de registro con el fin de que todas las interesadas en hacer su inscripción puedan unirse a este nuevo apoyo. Actualmente la Secretaría del Bienestar informó que el registro del mes de agosto se extenderá para mujeres de 60 y 64 años de edad.

ÚLTIMA SEMANA DE REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Según la información compartida por la Secretaría de Bienestar compartida por medio de su calendario de registro; el último día para hacer la inscripción a Pensión Mujeres Bienestar será el próximo sábado 30 de agosto. Por lo que aquellas que no hayan podido hacer su inscripción; aún tienen una oportunidad de hacer el trámite de registro al programa.

La última semana de registro según el calendario compartido por las autoridades es:

Lunes 25 de agosto: Letras A, B y C

Martes 26 de agosto: Letras D, E, F, G y H

Miércoles 27 de agosto: Letras I, J, K, L y M

Jueves 28 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 29 de agosto: Letras S,T,U,V,W,X,Y y Z

Sábado 30 de agosto: Todas las letras

DOCUMENTACIÓN PARA HACER EL REGISTRO A LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Las interesadas en unirse a la Pensión Mujeres Bienestar deberán asistir a los módulos del Bienestar que se pueden encontrar en la siguiente plataforma. Estos espacios manejan horarios de las 10:00 a las 16:00 horas en todo el país; sin embargo, es importante acudir en las fechas señaladas según la letra, en estos lugares se deberá presentar la siguiente documentación: