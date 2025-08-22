Conoce la app que usan los montachoques para elegir a sus víctimas en México

Los montachoques son delincuentes que simulan accidentes automovilísticos para extorsionar a conductores desprevenidos. Esta situación es muy frecuente en México, provocando y representa un peligro para la seguridad vial y el patrimonio de los conductores.

En esta nota, te diremos cuál es la app que usan los montachoques para elegir a sus víctimas en México. Descubre toda la información para que estos delincuentes no te agarren desprevenido.

¿CÓMO ES EL ACCIONAR DE LOS MONTACHOQUES?

Los montachoques se encargan de observar a diversos conductores para poder obtener dinero a través de la simulación de un accidente. De esta manera, logran que las victimas le entreguen dinero a cambio del "golpe" que recibió su carro.

Bajo la fachada de un choque casual, obligan a las personas a pagar dinero o ceder ante sus demandas con diversas estrategias utilizadas. Buscan llegar a un acuerdo monetario, que se puede dar de manera pacífica o violenta.

Los montachoques suelen aplicar una peculiar técnica para estos accidentes. Consiste en adelantar a la víctima y colocarse en frente del carro. Allí colocan el vehículo en neutral y cuando ven que el conductor se cerca, frenan y sueltan, para que se produzca el accidente.

¿QUÉ APP UTLIZAN LOS MONTACHOQUES?

Los delincuentes suelen buscar carros bien cuidados o modelos nuevos, ya que suponen que los dueños poseen dinero. Una vez elegido el carro utilizan la aplicación móvil de REPUVE, obteniendo datos de estos por medio del llenado de placas.

Cuando obtienen el número de serie lo pasan a otra aplicación denominada AMIS para conocer cuáles son los autos que tienen seguro. Los estafadores seleccionan por lo general aquellos vehículos sin este servicio. De esta manera, buscan negociar y pedir dinero.

Estos delincuentes logran obtener entre 10 mil y 50 mil pesos por cada incidente, dependiendo de la gravedad del choque o la presión con la que someten a sus víctimas.