Genaro García Luna obtiene nueva prórroga para apelar su sentencia por parte de la Corte de EU

Una corte federal en Nueva York concedió al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una prórroga de 90 días para presentar su escrito inicial de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión, impuesta en octubre de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico.

La resolución, emitida por la jueza Alison Nathan de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y publicada el martes en los registros judiciales, extiende el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025.

Además, el tribunal ordenó al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) garantizar que García Luna tenga acceso regular a sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib, a través de llamadas programadas y visitas presenciales.

"Por la presente se ordena que se conceda la moción. Por el Tribunal Catherine O´Hagan Wolfe", concluyó el comunicado oficial.

QUEJAS POR INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS

Esta es la tercera ampliación que obtiene el exfuncionario, aunque es la primera vez que la corte instruye al sistema penitenciario mejorar las condiciones para su defensa. Los abogados denunciaron que, en los últimos ocho meses, solo lograron hablar una vez con su cliente, lo que imposibilitaba coordinar la apelación.

Asimismo, reportaron que García Luna no ha tenido acceso a los documentos de su caso desde diciembre de 2024 y fue víctima de malos tratos mientras estuvo recluido en una prisión en Virginia.

Según la defensa, se le prohibió usar cubiertos, bañarse y afeitarse; además, fue confinado en una unidad para reclusos sancionados sin haber recibido ninguna infracción disciplinaria.

"Solo recibió un par de ropa interior y ha perdido 32 libras (14 kilos aproximadamente)", indicaron.

Actualmente, el exsecretario se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. Aunque cesaron los abusos físicos, persiste la falta de comunicación con su equipo legal, lo que ha motivado esta nueva orden judicial.