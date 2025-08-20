Genaro García Luna denuncia que recibe maltrato "extremo" en la cárcel de Estados Unidos

Genaro García Luna, quien fuera el orquestador del montaje por secuestro que llevó por dos décadas a la cárcel a Israel Vallarta, quien hace días salió de prisión, purga condena en una prisión de Estados Unidos, y hoy, aseguran, se queja del trato que recibe.

Según información del periodista Arturo Ángel, el exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón acusó que en el tiempo que lleva de cárcel refirió maltrato extremo, ya que no le permiten comer con cubiertos, ha bajado 14 kilos de peso, no se le permite bañarse, no le han entregado información de su proceso legal y tampoco se ha comunicado con sus abogados.

"Tras docenas de intentos fallidos y sin respuesta, finalmente pudimos hablar con el Sr. García Luna por primera vez desde enero de 2025. Desde el 31 de julio de 2025, hemos programado dos llamadas con el Sr. García Luna, ninguna de las cuales se ha producido", se indicó en un comunicado.

Asimismo, se les informó que pidieron que enviaran toda información legal a García Luna, ya que no ha recibido ningún material desde que salió del Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, en diciembre de 2024.

ASÍ SON LAS CONDICIONES EXTREMAS DE GARCÍA LUNA EN PRISIÓN

Por su parte, la representación legal del exfuncionario federal mexicano denunció que ha pedido a los fiscales acercamiento con su defendido; sin embargo, no hay respuesta.

Además, expusieron las condiciones en que García Luna pasa sus días en la cárcel, pues desde diciembre de 2024 no se le ha entregado material judicial de su proceso, no ha accedido a las transcripciones del juicio, no se le permite bañarse, rasurarse o hasta comer con cubiertos.

También se le encerró en la unidad designada para quienes rompen las reglas internas de prisión, in haber cometido infracción alguna.

Desde entonces nada más ha tenido un cambio de ropa interior, y ha adelgazado 14 kilos, refiere el señalamiento de la defensa, con la que, subrayaron, tiene poco contacto.

Asimismo, informaron que solicitaron en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito otra prórroga para la entrega de alegatos de apertura para la apelación contra la condena, misma que sería la tercera ocasión que los abogados solicitan aplazar el término legal, acusando problemas para contactar a su cliente y que este acceda a su expediente.

Como se recordará, Genaro García Luna fue sentenciado el 16 de octubre de 2024 a 38 años y 8 meses de prisión, por sus vínculos con el narcotráfico.