Trump y Zelensky se reúnen en la Casa Blanca en busca de un acuerdo de paz

Este 18 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en medio de la presencia de líderes de la Unión Europea, la OTAN y de países que integran la llamada "coalición de voluntarios".

La reunión se realizó en la Oficina Oval, donde ambos mandatarios conversaron frente a un gran mapa de Ucrania en el que se mostraban en rojo las zonas de los oblast bajo control ruso. El encuentro buscó encaminar un proceso hacia un eventual acuerdo de paz, tras más de tres años y medio de conflicto armado.

TRUMP Y ZELENSKY SE REÚNEN EN CASA BLANCA

Trump, que previamente había fracasado en lograr un alto al fuego durante su cumbre en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que su objetivo es "un acuerdo de paz" más allá de un cese inmediato de hostilidades.

"No creo que sea necesario un alto el fuego. Me gusta la idea porque se dejaría de matar gente inmediatamente... pero podemos llegar a un acuerdo en el que trabajemos en la paz mientras ellos siguen luchando", afirmó el mandatario estadounidense.

La postura de Trump generó reacciones entre analistas, quienes advirtieron que retrasar un alto al fuego podría beneficiar a Rusia, al darle margen para continuar sus operaciones militares mientras se prolongan las negociaciones diplomáticas.

En paralelo, Zelensky subrayó ante los líderes europeos que Ucrania mantiene como prioridad alcanzar "una paz estable y duradera, tanto para el país como para Europa".

GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CESIÓN TERRITORIAL EN LA MESA

Durante el encuentro multilateral, Trump reveló que Putin habría aceptado que Ucrania obtenga "garantías de seguridad occidentales", aunque recalcó que será necesario definir "quién hará qué" dentro de los compromisos internacionales.

Asimismo, adelantó que uno de los puntos de debate será la posibilidad de discutir "intercambios de territorio" en Ucrania, una medida sumamente delicada que podría redefinir las fronteras en la región.

El presidente estadounidense también anunció que tenía previsto comunicarse con Putin una vez terminada la reunión con Zelensky: "Él está esperando mi llamada cuando terminemos esta reunión", declaró.

De momento, las expectativas se centran en si este nuevo esfuerzo diplomático impulsado por Washington logrará encaminar un verdadero proceso de paz o si se limitará a un intento más en un conflicto que sigue cobrando vidas y modificando el equilibrio geopolítico mundial.