Internacional / Mundo

Virus de la rabia siembra el terror en India: encerrarán 60 mil perros

La medida fue avalada por el máximo tribunal del país; con la medida buscan combatir la crisis sanitaria en la capital de 30 millones de personas

Ago. 17, 2025
Se bajó la guardia, y uno de los virus que se creía erradicado o controlado saltó de nuevo a la escena, y ahora el país más poblado del mundo está tomando medidas radicales para controlarlo.

Se trata de India, donde la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia de la nación, determinó que para hacer frente a la crisis por rabia que azota a Delhi, la capital del país, habitada por más de 30 millones de personas, deberán encerrar a, al menos, 60 mil perros callejeros.

Y es que, a raíz de la proliferación de estos cánidos, se ha registrado un aumento de mordeduras y ataques a los ciudadanos vulnerables, en especial a niños y ancianos.

Por ello, solicitó a las autoridades de la nación que, en un lapso de ocho semanas, creen refugios para perros, además de que lleven un registro de los animales que fueron capturados.

"Lo importante, y sin lo cual todo el esfuerzo sería inútil, es que no se debe liberar a ningún perro callejero", señaló la Corte.

Tanto la capital, como en los suburbios las autoridades deberán actuar, a fin de que no se registre una crisis sanitaria por la rabia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), India registra más de un tercio de muertes por rabia en el planeta, situación que se ha complicado por la falta de esterilización de los animales, así como por las restricciones legales.

Edel Osuna
