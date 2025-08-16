  • 24° C
Internacional / Mundo

Capturan a presunto guía turístico que drogaba a extranjeros para robarles

Las autoridades señalaron que el sujeto utilizaba redes sociales y la hospitalidad como anzuelo para cometer el delito

Ago. 16, 2025
Las autoridades colombianas informaron que la mañana de este sábado fue detenido un hombre señalado por varias de sus víctimas, a quienes había despojado de sus pertenencias de valor e incluso realizaba transferencias desde sus móviles.

De acuerdo con el reporte, el hombre identificado como Marco Antonio Modesti Cañizalez, contactaba a sus víctimas a través de redes sociales y tras mostrar una supuesta hospitalidad se ganaba la confianza de extranjeros de diferentes países, quienes deseaban conocer la riqueza cultural, gastronómica y recorrer la ciudad de Bogotá.

Modesti Cañizalez llevaba a los paseantes, principalmente italianos, tailandeses, norteamericanos, israelitas y alemanes, a realizar recorridos por diferentes puntos emblemáticos de la capital colombiana; así como a degustar de los tradicionales platillos en restaurantes e incluso los acompañaba a bares.

Finalmente, los acompañaba a los hoteles en donde se hospedaban hasta persuadirlos de compartir una bebida como gesto de hospitalidad, la cual estaba contaminada con medicamentos veterinarios que los hacía perder la conciencia, dejándolos indefensos, lo que aprovechaba el falso guía turístico para robarles sus pertenencias.

Gracias a las denuncias presentadas por las víctimas fue que las autoridades lograron establecer el modus operandi del falso guía e iniciar con las investigaciones pertinentes para tratar de ubicarlo y proceder con su detención, lo que ocurrió esta mañana.

Tras su captura, Marco Antonio fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia, donde se le imputó el delito de robo calificado y agravado, mismo que no fue aceptado durante la audiencia por el imputado; sin embargo, con los testimonios y material probatorio que se logró recopilar se le impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cabe destacar que las autoridades señalaron que el botín de los robos supera los 114 millones de pesos colombianos.

Asimismo, hicieron un llamado a los turistas para que se apoyen en servicios oficiales de viajes y guías para que la estancia sea más segura, placentera y evitar caer en situaciones que ponen en riesgo sus pertenencias e integridad física.

Luis Valenzuela
