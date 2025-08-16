Zelenski se reunirá con Donald Trump en Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que el próximo lunes sostendrá un encuentro en Washington D. C. con el mandatario estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de explorar alternativas que permitan poner fin a la guerra con Rusia.

A través de un mensaje en redes sociales, Zelenski explicó que la reunión servirá para "discutir todos los detalles para detener las matanzas y la guerra". Además, agradeció la invitación de Trump y subrayó la importancia de que Europa también participe en las negociaciones para aportar "garantías de seguridad fiables" junto a Estados Unidos.

El anuncio se da después de que Zelenski mantuviera una llamada de una hora con Trump y varios líderes europeos, donde reiteró la disposición de Ucrania de realizar el "máximo esfuerzo" para alcanzar la paz. En ese sentido, expresó su esperanza en que "la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación".

¿CEDERÁ TERRITORIO UCRANIA? ES LA PREGUNTA

La reunión genera expectativa internacional, especialmente tras la visita de Trump a Alaska, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según reportes del Financial Times, Putin habría exigido que Ucrania se retirara de las regiones de Donetsk y Luhansk, territorios bajo ocupación parcial rusa desde hace más de una década.

No obstante, de acuerdo con Reuters, Zelenski dejó claro a Trump que Ucrania no cederá esos territorios. A cambio, Rusia plantearía frenar su avance en las regiones de Jersón y Zaporiyia y comprometerse a no lanzar nuevos ataques.

El encuentro en Washington podría marcar un punto clave en las negociaciones de paz, aunque la gran incógnita sigue siendo hasta dónde está dispuesto a ceder cada lado en un conflicto que ha dejado miles de víctimas y sigue sin una salida definitiva.