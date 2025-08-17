  • 24° C
Internacional / Mundo

Migrante chino arroja café hirviendo a bebé y huye; exigen cadena perpetua para él

Tras su terrible acto, el sujeto escapó a su país de origen, cuyas autoridades se niegan a la extradición, protegidos bajo una ley nacional

Ago. 17, 2025
Un niñito de tan solo un año de edad, identificado como Luka, fue objeto de un ataque cruel y despiadado, pues un migrante vació sobre él café hirviendo, que le provocó quemaduras en distintas partes de su cuerpo. El hecho se registró el 27 de agosto de 2024.

Consumado el crimen, el sujeto salió corriendo y no pudo ser alcanzado. A un año del terrible acto, se descubrió que el tipo, originario de China, escapó a su país, para evadir la justicia.

De acuerdo con la información, la madre y su bebé paseaba por Hanlon Park; de pronto, el agresor se acerca a la familia y vierte el contenido de su termo en el cuerpo del infante.

Luego del ataque, el tipo escapó a su país, ocultándose del largo brazo de la justicia, que ahora busca extraditarlo a Australia para que responda por sus actos.

Se supo que el motivo del ataque fue un arrebato de ira del agresor, debido a que le negaron la visa para que permaneciera más tiempo en el país.

Sin embargo, las autoridades se han encontrado con una férrea negativa de China a entregar a su ciudadano.

Y cómo lo van a querer entregar, si la justicia australiana busca imponerle prisión permanente, ya que el pequeño sufrió lesiones graves en el cuerpo.

Ante medios de comunicación, un comisionado explicó que las investigaciones continúan, ya que es un delito grave.

"Esto no es algo que hayamos dejado de lado; fue una infracción muy grave y estamos trabajando duro para solucionarlo (...) Lo que puedo decir es que seguimos trabajando con nuestros socios internacionales para avanzar en este asunto y llegar a una solución", expuso.

Sin embargo, China no está de acuerdo y se esconde tras su Ley Nacional, en la que se establece que no se puede continuar con el proceso por tema de seguridad; es decir, la legislación a que se acoge el gigante asiático es que sus ciudadanos no pueden ser extraditados al extranjero para sus procesos legales, sin importar que la Policía de Queensland aporte pruebas del ataque del migrante chino.

Sin embargo, se informó que hay conversaciones entre ambos países, para resolver el caso.

Edel Osuna
