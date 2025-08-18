Ismael "Mayo" Zambada se declarará culpable en Corte de EE.UU. el 25 de agosto

El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, se declarará culpable de cargos de narcotráfico en su próxima audiencia judicial en Nueva York, programada para el lunes 25 de agosto de 2025.

Según un documento judicial reciente revelado por el periodista Keegan Hamilton, Zambada ha alcanzado un acuerdo con los fiscales federales de EE.UU. para cambiar su declaración a culpable durante la audiencia que se llevará a cabo en la corte de Brooklyn, Nueva York, a las 12:00 h. El juez Brian Cogan presidirá la sesión.

BUSCA EVITAR PENA MÁXIMA

En el registro judicial también se incluye la firma de Zambada, quien está acusado de 17 cargos relacionados con narcotráfico. Estos cargos forman parte de un caso altamente complejo que podría implicar la pena de muerte si el narcotraficante llegara a juicio.

Este desarrollo se produce después de que, a principios de agosto de 2025, fiscales de EE.UU. informaran que no buscarían la pena de muerte para varios narcotraficantes mexicanos, entre ellos Zambada, Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero, todos detenidos en territorio estadounidense.

Zambada, de 77 años, fue arrestado el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán.

Su detención generó una ola de violencia en Sinaloa, alimentada por el enfrentamiento entre los grupos criminales "Los Chapitos" y "Los Mayos", dejando más de mil 500 muertos hasta la fecha.