¿Tienes cataratas? Así es como puedes operarte en el IMSS de manera sencilla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra realizando una campaña de cirugías ambulatorias en todo el país. La iniciativa forma parte de la estrategia 2-30-100 para reducir tiempos de espera, incrementar la productividad y fortalecer la atención.

En Querétaro se llevó a cabo una mega jornada cirugías ambulatorias de cataratas, donde se atendieron a 292 derechohabientes, siendo la mayoría de ellos adultos mayores. En esta nota te contaremos todos los detalles de este evento y cómo puedes hacer para solicitar un turno.

MEGA JORNADA DE CIRUGÍAS DE CATARÁTAS EN QUERÉTARO

Querétaro fue sede de la mega jornada de cataratas, donde se realizaron 292 cirugías a derechohabientes, en su mayoría personas adultas mayores. La catarata es la opacidad total o parcial del cristalino que disminuye la visión de las personas. Para solucionarlo, se coloca un implante de lente intraocular que mejora significativamente la capacidad de ver.

El procedimiento es ambulatorio y de mínima invasión. Durante la jornada, las personas acudieron a la unidad para la medición de sus implantes oculares, ingresaron a cirugía para la colocación del lente y horas después recibieron el alta médica para continuar su recuperación en casa.

El IMSS en Querétaro llama a la población derechohabiente a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) en caso de detectar problemas en su visión, con el fin de realizar un diagnóstico oportuno y brindar el tratamiento correspondiente que contribuya a mejorar su salud.

¿CÓMO SOLICITAR UN TURNO PARA UNA CIRUGÍA DE CATARATAS?

Desde el IMSS informaron que aquellas personas con problemas de visión deben asistir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana a su domicilio para solicitar turno con un oftalmólogo. Este médico determinará si la persona sufre de cataratas, y de ser así, se le brindará un turno para acceder a la cirugía ambulatoria.