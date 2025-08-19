  • 24° C
Nacional / México

Pensión IMSS: ¿Cuándo se deposita el pago de septiembre?

Este ingreso garantiza la estabilidad financiera de los trabajadores retirados o de sus beneficiarios, en casos de viudez, invalidez o fallecimiento

Ago. 19, 2025
Más de 4 millones de personas reciben una pensión del IMSS en todo el país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya ha confirmado la fecha oficial del depósito de la pensión correspondiente a septiembre de 2025, un dato de gran relevancia para millones de jubilados y pensionados en México que dependen de este ingreso para cubrir sus gastos mensuales.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA LA PENSIÓN DEL IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el IMSS, la pensión de septiembre se depositará el lunes 1 de septiembre de 2025. Como es habitual, si el primer día del mes cae en día inhábil, el pago se recorre al siguiente día hábil, conforme a los lineamientos operativos del instituto. Sin embargo, en esta ocasión no hay modificaciones, ya que el día 1 es laboral.

¿QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN DEL IMSS?

La pensión del IMSS está dirigida a personas que han cumplido con los requisitos establecidos, como alcanzar la edad mínima y acumular las semanas cotizadas necesarias.

Este ingreso garantiza la estabilidad financiera de los trabajadores retirados o de sus beneficiarios, en casos de viudez, invalidez o fallecimiento del titular.

Actualmente, más de 4 millones de personas reciben una pensión del IMSS en todo el país. El sistema de dispersión de pagos incluye pensiones directas, por viudez, ascendencia o invalidez, y se realiza mediante depósito bancario para facilitar el acceso a los recursos.

FECHAS DE PAGO DE PENSIONES IMSS 2025

El resto del calendario de pagos para el año 2025 es el siguiente:

  • Septiembre: lunes 1 de septiembre
  • Octubre: miércoles 1 de octubre
  • Noviembre y aguinaldo: lunes 3 de noviembre
  • Diciembre: lunes 1 de diciembre

RECOMENDACIONES PARA PENSIONADOS

El IMSS recomienda a los pensionados estar atentos a sus estados de cuenta, evitar compartir información personal y acudir únicamente a medios oficiales para resolver dudas. Para cualquier aclaración, pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323 o acudir a su unidad del IMSS más cercana.

César Leyva
César Leyva
