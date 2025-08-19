Pensión IMSS: ¿Cuándo se deposita el pago de septiembre?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya ha confirmado la fecha oficial del depósito de la pensión correspondiente a septiembre de 2025, un dato de gran relevancia para millones de jubilados y pensionados en México que dependen de este ingreso para cubrir sus gastos mensuales.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA LA PENSIÓN DEL IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el IMSS, la pensión de septiembre se depositará el lunes 1 de septiembre de 2025. Como es habitual, si el primer día del mes cae en día inhábil, el pago se recorre al siguiente día hábil, conforme a los lineamientos operativos del instituto. Sin embargo, en esta ocasión no hay modificaciones, ya que el día 1 es laboral.

¿QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN DEL IMSS?

La pensión del IMSS está dirigida a personas que han cumplido con los requisitos establecidos, como alcanzar la edad mínima y acumular las semanas cotizadas necesarias.

Este ingreso garantiza la estabilidad financiera de los trabajadores retirados o de sus beneficiarios, en casos de viudez, invalidez o fallecimiento del titular.

Actualmente, más de 4 millones de personas reciben una pensión del IMSS en todo el país. El sistema de dispersión de pagos incluye pensiones directas, por viudez, ascendencia o invalidez, y se realiza mediante depósito bancario para facilitar el acceso a los recursos.

¡Atención pensionados del IMSS!

FECHAS DE PAGO DE PENSIONES IMSS 2025

El resto del calendario de pagos para el año 2025 es el siguiente:

Septiembre: lunes 1 de septiembre

lunes 1 de Octubre: miércoles 1 de octubre

miércoles 1 de octubre Noviembre y aguinaldo: lunes 3 de noviembre

lunes 3 de noviembre Diciembre: lunes 1 de diciembre

RECOMENDACIONES PARA PENSIONADOS

El IMSS recomienda a los pensionados estar atentos a sus estados de cuenta, evitar compartir información personal y acudir únicamente a medios oficiales para resolver dudas. Para cualquier aclaración, pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323 o acudir a su unidad del IMSS más cercana.