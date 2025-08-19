Descarrila vagón del Tren Maya en Izamal, Yucatán; sin lesionados y con turistas a bordo

Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes 18 de abril cerca de la estación de Izamal, sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares. En el sitio se encontraban varios turistas al momento del incidente.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:48 horas, cuando el tren número 304, que cubría la ruta Cancún–Mérida, accedía a baja velocidad a los andenes de la estación Izamal. Uno de los vagones se salió de los rieles, aunque no volcó.

TREN MAYA CONFIRMA EL INCIDENTE Y ACTIVA PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Tren Maya calificó el hecho como un "percance de vía" y aseguró que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Todos los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados en autobuses a sus respectivos destinos.

La empresa también informó que se integró una Comisión Dictaminadora para investigar lo ocurrido, mientras que el servicio en el resto de la ruta continúa operando con normalidad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la operación del Tren Maya, el descarrilamiento se debió a la falta de fijación mecánica de tornillos y a la operación manual de un sistema de cambio de vías, que debería estar automatizado, informó la Sedena, hoy Defensa.

OPERACIÓN DE TREN MAYA NO ES RENTABLE, ADMITE DIRECTIVO

Cabe recordar que en mayo de este año, el director general del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció que la operación de pasajeros no es rentable y que el proyecto alcanzaría su punto de equilibrio hasta 2030, principalmente mediante la incorporación de transporte de carga.

"Ningún sistema ferroviario de pasajeros en el mundo es rentable. Para lograr el equilibrio económico necesitamos operar con carga", declaró Lozano Águila.