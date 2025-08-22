Queman Palacio Municipal de Tzucacab, Yucatán, en protesta por muerte de joven al interior de la cárcel

La muerte de un joven en la cárcel de Tzucacab, Yucatán, misma que se registró el martes 19 de agosto, provocó una ola de indignación ciudadana que derivó en una violenta protesta ciudadana que dejó como consecuencia la quema del Palacio Municipal.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron al filo de la media noche y en horas de la madrugada de este viernes 22 de agosto, en este municipio localizado al sur del estado.

#VIDEO POBLADORES DE TZUCACAB QUEMAN EL PALACIO MUNCIPAL



Vecinos del municipio de Tzucacab, al sur de la entidad, prendieron fuego al Palacio Municipal en protesta por la muerte del joven Ángel Alejandro en la cárcel municipal.



La familia del ahora occiso exige que se... pic.twitter.com/PWHelXw4lC — Yucatán Ahora (@yucatanahora) August 22, 2025

En torno al fallecimiento del joven en la cárcel municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una averiguación; al respecto, el titular de la corporación, Juan Manuel León León, explicó que en torno a los hechos se han interpuesto dos denuncias: una por la muerte del detenido; la segunda, por daños al recinto.

"Ya tenemos la denuncia por el Palacio Municipal y también está la carpeta abierta por el fallecimiento del joven. Vamos a estar investigando ambos temas", expuso, y dijo que agotarán toda línea de investigación posible.

ESTO ARROJÓ LA AUTOPSIA DEL JOVEN MUERTO EN LA CÁRCEL

En cuanto a los primeros resultados de la necropsia, León León informó que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por suspensión", pero que la investigación sigue abierta.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) manifestó su repudio a la violencia en Tzucacab, así como su preocupación debido a que estuvo en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes, como de otras personas en el lugar.

#TZUCACAB | ?? Protesta de vecinos por la muerte de un hombre en la cárcel del municipio se sale de control: manifestantes, enojados, comienzan a incendiar el Palacio Municipal. pic.twitter.com/B4IkCote41 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 22, 2025

Reconoció que el dolor por la muerte del joven provocó la inconformidad y pidió a la población confiar en las autoridades.

A raíz de los acontecimientos, el Palacio Municipal de Tzucacab sigue bajo un fuerte dispositivo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras que el alcalde Erick Fernando Kú Caamal no se ha pronunciado en ninguno de los casos.