Beca Rita Cetina: paso a paso para crear tu Llave MX y registrarte en septiembre

Entre los programas de apoyo social está la Beca Rita Cetina, que brinda una ayuda bimestral de mil 900 pesos a las familias que tengan un hijo en secundaria del sistema de educación pública.

Sin embargo, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) en septiembre se abrirá un nuevo periodo de inscripción al programa para que nuevos alumnos de nivel básico (kínder y primaria) de escuelas públicas se incorporen.

Además, aunado al recurso bimestral, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada alumno que la misma familia tenga registrado en una escuela pública.

LLAVE MX, LA CUENTA QUE NECESITAS PARA ACCEDER A LA BECA RITA CETINA

Aunque los registros al programa empezaron a inicios del 2025, a partir del 15 de septiembre se abrirá un nuevo periodo de inscripciones; sin embargo, para acceder a él es de suma importancia que el solicitante tenga su cuenta Llave Mx.

La Llave MX es una tecnología que genera una identidad digital y personal, la cual permitirá al ciudadano acceder a portales de Internet de las distintas áreas de gobierno para la realización de trámites en línea, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.

Ahora que ya sabes de qué se trata la Llave Mx, te guiamos paso a paso para que la obtengas:

Accede al sitio web llave.gob.mx

Ingresa tu CURP

Haz clic en "No soy un robot"

Pinchas "Continuar" (si la CURP que proporcionaste es correcta, automáticamente, se llenarán tus datos personales).

Escribe tu Código Postal

Selecciona la colonia y haz a clic en "Siguiente"

Llena los datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en "Siguiente".

Crea una contraseña (anótala y guárdala en un lugar seguro).

Por último, lee y elige la casilla "Aviso de Privacidad", llena el "Captcha" y haz clic en finalizar.

REQUISITOS PARA REGISTRARTE EN LA BECA RITA CETINA

Y recuerda que para registrarte en la Beca Rita Cetina es importante hacerlo a partir del 15 de septiembre, a través del portal www.becaritacetina.gob.mx, para lo cual deberás tener listos los documentos en digital, que puede ser en formato PDF o JPG.

En el caso de la madre, padre o tutor: Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, número de celular activo, correo electrónico vigente; identificación oficial, que puede ser INE o pasaporte, y comprobante de domicilio, no mayor a tres meses.

La documentación del beneficiario (menor) es nada más la CURP.

En caso de dudas o aclaraciones, se puso a disposición el número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas; sábados de 9:00 a 14:00 horas (tiempo del centro de país), así como sus redes sociales.