Nacional / México

Netflix México: Estos son los estrenos que se esperan para septiembre 2025

El noveno mes del año llega con varias producciones para todos los gustos. Se trata de alternativas variadas, que te atraparán desde el primer minuto

Ago. 29, 2025
Mira las mejores producciones del mes / Canva
Mira las mejores producciones del mes / Canva

Netflix México renueva su catálogo en septiembre con nuevas producciones imperdibles.  Desde series atrapantes hasta películas impactantes y graciosas, este mes estará lleno de aventuras para los fanáticos de esta plataforma de streaming.

En esta nota, te mostramos todos los estrenos para septiembre y te aseguramos que se trata de un menú superamplio y diverso. Con estas alternativas tendrás contenido para entretenerte por mucho tiempo.

¿CUÁLES SON LAS SERIES QUE SE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?

Las series que estrenan en Netflix en septiembre son las siguientes:

  • Cuenta atrás: Canelo vs Crawford: (4 de septiembre): miniserie documental que sigue los entrenamientos y la vida íntima de Canelo Álvarez y Terence Crawford rumbo a su combate.
  • Falso amor y venganza: (4 de septiembre)
  • La nobleza de las flores: (7 de septiembre)
  • La venganza de Analía: (8 de septiembre)
  • Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: (8 de septiembre)
  • Beso o muerte: (9 de septiembre)
  • El amor es ciego: Francia: (10 de septiembre)
  • Las muertas: (10 de septiembre)
  • El amor es ciego: Brasil: (10 de septiembre)
  • Diario de una chica experta en desastres de amor: (11 de septiembre)
  • Rey lobo: (11 de septiembre)
  • Beauty in Black: (11 de septiembre)
  • La bella y Bester: (12 de septiembre)
  • Las maldiciones (12 de septiembre)
  • Tú y todo lo demás: (12 de septiembre)
  • Ratu Ratu Queens: La serie: (12 de septiembre)
  • Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: (17 de septiembre)
  • 1670: (17 de septiembre)
  • Next Gen Chef: (17 de septiembre)
  • The Ba***ds of Bollywood: (18 de septiembre)
  • Black Rabbit: (18 de septiembre)
  • Plantónico: (18 de septiembre)
  • El refugio atómico: (19 de septiembre)
  • El hotel embrujado: (19 de septiembre)
  • Blippi va a trabajar: (22 de septiembre)
  • Escenario del crimen cero: (23 de septiembre)
  • La huésped: (24 de septiembre)
  • Incontrolables: (25 de septiembre)
  • La casa guinnes: (25 de septiembre)
  • Alice in Borderland: (25 de septiembre)
  • Ángela: (26 de septiembre)

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?

Las películas que llegan a Netflix en septiembre son:

  • Inspector Zende: (5 de septiembre): Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo.
  • Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre): Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso en Hollywood, su estrepitosa caída y el camino hacia la recuperación.
  • Academia de villanos (11 de septiembre): Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito... y una forma de vengarse de sus enemigos.
  • El Otro París (12 de septiembre): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
  • Realeza rebelde: Una insólita historia de amor (16 de septiembre): Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise de Noruega y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.
  • El mismo día contigo (18 de septiembre):  Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.
  • Y ella dijo quizás (19 de septiembre): Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa
  • Mantis (26 de septiembre): Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?
  • French Lover (26 de septiembre): Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?
  • Rut y Booz (26 de septiembre): Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.
Romina Fiadino
