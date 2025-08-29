Netflix México: Estos son los estrenos que se esperan para septiembre 2025

Netflix México renueva su catálogo en septiembre con nuevas producciones imperdibles. Desde series atrapantes hasta películas impactantes y graciosas, este mes estará lleno de aventuras para los fanáticos de esta plataforma de streaming.

En esta nota, te mostramos todos los estrenos para septiembre y te aseguramos que se trata de un menú superamplio y diverso. Con estas alternativas tendrás contenido para entretenerte por mucho tiempo.

¿CUÁLES SON LAS SERIES QUE SE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?

Las series que estrenan en Netflix en septiembre son las siguientes:

Cuenta atrás: Canelo vs Crawford : (4 de septiembre ): miniserie documental que sigue los entrenamientos y la vida íntima de Canelo Álvarez y Terence Crawford rumbo a su combate.

: (4 de ): miniserie documental que sigue los entrenamientos y la vida íntima de rumbo a su combate. Falso amor y venganza: (4 de septiembre )

(4 de ) La nobleza de las flores : (7 de septiembre )

: (7 de ) La venganza de Analía: (8 de septiembre )

(8 de ) Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: (8 de septiembre )

(8 de ) Beso o muerte: ( 9 de septiembre )

9 de ) El amor es ciego: Francia: (10 de septiembre )

(10 de ) Las muertas: (10 de septiembre )

(10 de ) El amor es ciego: Brasil: (10 de septiembre )

(10 de ) Diario de una chica experta en desastres de amor: (11 de septiembre )

(11 de ) Rey lobo: (11 de septiembre )

(11 de ) Beauty in Black: (11 de septiembre )

(11 de ) La bella y Bester: (12 de septiembre )

(12 de ) Las maldiciones (12 de septiembre)

Tú y todo lo demás: (12 de septiembre )

(12 de ) Ratu Ratu Queens: La serie: (12 de septiembre )

(12 de ) Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: (17 de septiembre )

(17 de ) 1670 : (17 de septiembre )

: (17 de ) Next Gen Chef: (17 de septiembre )

(17 de ) The Ba***ds of Bollywood: (18 de septiembre )

(18 de ) Black Rabbit: (18 de septiembre )

(18 de ) Plantónico: (18 de septiembre )

(18 de ) El refugio atómico: (19 de septiembre )

(19 de ) El hotel embrujado: ( 19 de septiembre )

19 de ) Blippi va a trabajar: (22 de septiembre )

(22 de ) Escenario del crimen cero : (23 de septiembre )

: (23 de ) La huésped: (24 de septiembre )

(24 de ) Incontrolables: (25 de septiembre )

(25 de ) La casa guinnes : (25 de septiembre )

: (25 de ) Alice in Borderland : (25 de septiembre )

: (25 de ) Ángela: (26 de septiembre)

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?

Las películas que llegan a Netflix en septiembre son:

Inspector Zende : (5 de septiembre ): Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo.

: (5 de ): Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo. Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre ): Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso en Hollywood, su estrepitosa caída y el camino hacia la recuperación.

(10 de ): Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso en Hollywood, su estrepitosa caída y el camino hacia la recuperación. Academia de villanos (11 de septiembre ): Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito... y una forma de vengarse de sus enemigos.

(11 de ): Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito... y una forma de vengarse de sus enemigos. El Otro París (12 de septiembre): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor (16 de septiembre ): Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise de Noruega y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

(16 de ): Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise de Noruega y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda. El mismo día contigo (18 de septiembre ): Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.

(18 de ): Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad. Y ella dijo quizás ( 19 de septiembre ): Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa

19 de ): Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa Mantis (26 de septiembre): Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?