Netflix México: Estos son los estrenos que se esperan para septiembre 2025

Netflix México renueva su catálogo en septiembre con nuevas producciones imperdibles. Desde series atrapantes hasta películas impactantes y graciosas, este mes estará lleno de aventuras para los fanáticos de esta plataforma de streaming.
En esta nota, te mostramos todos los estrenos para septiembre y te aseguramos que se trata de un menú superamplio y diverso. Con estas alternativas tendrás contenido para entretenerte por mucho tiempo.
¿CUÁLES SON LAS SERIES QUE SE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?
Las series que estrenan en Netflix en septiembre son las siguientes:
- Cuenta atrás: Canelo vs Crawford: (4 de septiembre): miniserie documental que sigue los entrenamientos y la vida íntima de Canelo Álvarez y Terence Crawford rumbo a su combate.
- Falso amor y venganza: (4 de septiembre)
- La nobleza de las flores: (7 de septiembre)
- La venganza de Analía: (8 de septiembre)
- Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: (8 de septiembre)
- Beso o muerte: (9 de septiembre)
- El amor es ciego: Francia: (10 de septiembre)
- Las muertas: (10 de septiembre)
- El amor es ciego: Brasil: (10 de septiembre)
- Diario de una chica experta en desastres de amor: (11 de septiembre)
- Rey lobo: (11 de septiembre)
- Beauty in Black: (11 de septiembre)
- La bella y Bester: (12 de septiembre)
- Las maldiciones (12 de septiembre)
- Tú y todo lo demás: (12 de septiembre)
- Ratu Ratu Queens: La serie: (12 de septiembre)
- Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo: (17 de septiembre)
- 1670: (17 de septiembre)
- Next Gen Chef: (17 de septiembre)
- The Ba***ds of Bollywood: (18 de septiembre)
- Black Rabbit: (18 de septiembre)
- Plantónico: (18 de septiembre)
- El refugio atómico: (19 de septiembre)
- El hotel embrujado: (19 de septiembre)
- Blippi va a trabajar: (22 de septiembre)
- Escenario del crimen cero: (23 de septiembre)
- La huésped: (24 de septiembre)
- Incontrolables: (25 de septiembre)
- La casa guinnes: (25 de septiembre)
- Alice in Borderland: (25 de septiembre)
- Ángela: (26 de septiembre)
¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE?
Las películas que llegan a Netflix en septiembre son:
- Inspector Zende: (5 de septiembre): Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo.
- Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre): Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso en Hollywood, su estrepitosa caída y el camino hacia la recuperación.
- Academia de villanos (11 de septiembre): Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito... y una forma de vengarse de sus enemigos.
- El Otro París (12 de septiembre): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
- Realeza rebelde: Una insólita historia de amor (16 de septiembre): Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise de Noruega y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.
- El mismo día contigo (18 de septiembre): Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.
- Y ella dijo quizás (19 de septiembre): Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa
- Mantis (26 de septiembre): Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?
- French Lover (26 de septiembre): Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?
- Rut y Booz (26 de septiembre): Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.