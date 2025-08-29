Esta es la razón por la que la presidenta Sheinbaum puede tocar la Copa del Mundo de la FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió fotos en su cuenta de “X” de su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El motivo del encuentro fue para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial.

México será uno de los países sede de la World Cup y por esta razón la visita de Infantino es clave para coordinar todas las acciones. En la reunión de ayer, se ve a la presidenta tocar la Copa del Mundo, algo que muy pocas personas pueden hacer. En esta nota, te contamos por qué Sheinbaum puede disfrutar de ese beneficio.

¿POR QUÉ LA PRESIDENTA SHEINBAUM PUEDE TOCAR LA COPA DEL MUNDO?

Tocar la Copa del Mundo no es algo que todos puedan hacer. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo ese privilegio por ser la mandataria del país. Al convertirse en presidenta de México, que es uno de los países que será sede del Mundial 2026, Sheinbaum pudo sostener por algunos minutos este trofeo tan ansiado.

Infantino se presentó en el despacho de la mandataria para dialogar sobre el desarrollo de la Copa Mundial 2026. En ese momento, el presidente de la FIFA, aprovechó para mostrarle la Copa a Sheinbaum, quien la sostuvo por unos minutos.

Infantino explicó que las únicas personas que pueden tocarla son consideras ganadores. Por este motivo, la presidenta Claudia Sheinbaum pudo hacerlo al igual que Donald Trump. El trofeo lo levanta el ganador de la Copa Mundial de la FIFA, y solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarlo porque solo es para ganadores.

En este caso, además de Sheinbaum y Trump, también podrá acceder a ella Mark Carney, presidente de Canadá, ya que son los mandatarios de los países dónde se juegue el siguiente Mundial 2026. Además de ellos, solo los ganadores y las leyendas del fútbol podrán tener el honor de tocar la Copa.

Además de tener este privilegio, la presidenta Sheinbaum recibió el primer boleto de México para la Copa del Mundo donde tiene lugar en la fila 1 y asiento 1. Este boleto fue el primero en ser en ser expedido en el país y es para el partido de inauguración.

En sus redes, Sheinbaum comentó: “México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”.