Gianni Infantino visita a Claudia Sheinbaum para revisar preparativos del Mundial 2026 en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con motivo de la revisión de los avances rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria agradeció la visita del máximo dirigente del futbol mundial y destacó que la reunión abordó aspectos logísticos, deportivos y de infraestructura clave para el desarrollo del evento, que iniciará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca.

"México vivirá un momento extraordinario", señaló Sheinbaum, al recordar que el país será sede, por tercera vez en la historia, de una Copa del Mundo, consolidando su papel como una nación emblemática dentro del fútbol internacional.

PRIMER PAÍS EN SER ANFITRIÓN DE TRES MUNDIALES

Durante el encuentro se confirmó que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las tres sedes mexicanas del Mundial, con un total de 13 partidos programados en territorio nacional. La presidenta aseguró que ya se trabaja en coordinación con autoridades locales y federales para garantizar la seguridad, hospitalidad y éxito del torneo.

Gianni Infantino subrayó el lugar privilegiado que ocupa México en la historia del futbol, al ser el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y ahora 2026), un hecho sin precedentes a nivel global.

El Mundial 2026 marcará varios hitos, entre ellos la participación de 48 selecciones nacionales y más de 100 partidos, lo que lo convierte en el torneo más grande en la historia del futbol.

SE ESPERAN SIETE MILLONES DE VISITANTES EN MÉXICO

Aunque se confirmó que el sorteo oficial de la fase de grupos se llevará a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, lo que ha generado algunas críticas en el país, aún no se ha definido la participación oficial de Claudia Sheinbaum en eventos simbólicos como la presentación del trofeo o el propio sorteo.

Por su parte, la Secretaría de Turismo estima que el evento atraerá a más de siete millones de visitantes adicionales al país, representando una oportunidad única para el desarrollo económico, cultural y deportivo de México.