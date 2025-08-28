Pensión Issste: ¿qué pensionados reciben doble pago en septiembre?

Durante septiembre de 2025, miles de pensionados del Issste recibirán un pago doble, resultado de la coincidencia de dos depósitos importantes: la pensión mensual del Issste y el apoyo bimestral de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, otorgado por el Gobierno federal.

Este beneficio no aplica a todos los pensionados, sino únicamente a quienes cumplen con dos condiciones clave:

Estar registrados como pensionados ante el Issste.

Ser beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, dirigida a personas mayores de 65 años.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN LOS PENSIONADOS CON PAGO DOBLE?

El apoyo de la Pensión del Bienestar es de 6 mil 200 pesos bimestrales, y al sumarse con la pensión mensual del Issste, los beneficiarios podrían recibir hasta 15 mil 600 pesos en total, dependiendo del régimen y monto base de su pensión.

FECHAS DE PAGO SEPTIEMBRE 2025

Issste : El depósito correspondiente a septiembre se realizará el viernes 29 de agosto .

: El depósito correspondiente a se realizará el . Pensión del Bienestar: Los pagos iniciarán a partir del lunes 1 de septiembre, conforme a un calendario por orden alfabético. Ese día comenzarán los pagos para personas cuyo primer apellido inicia con la letra "A".

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Si crees cumplir con los requisitos, pero no recibes el apoyo federal, puedes llamar al número de atención de la Secretaría del Bienestar: 800 639 4264. También es recomendable revisar tu cuenta bancaria y estar atento a los avisos oficiales para evitar fraudes o confusiones.

RECOMENDACIONES AL RECIBIR EL PAGO DOBLE

Especialistas en finanzas personales recomiendan administrar este ingreso adicional con responsabilidad, priorizando gastos médicos, compra de medicamentos o liquidación de deudas menores.

El objetivo de este apoyo es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que no cuentan con ingresos fijos.