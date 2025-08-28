¿Quién es Laura Itzel Castillo, sucesora de Fernández Noroña en el Senado?

La Mesa Directiva del Senado será renovada el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario. La sucesora de Fernández Noroña es Laura Itzel Castillo, quien cuenta con una amplia trayectoria.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aprobó por unanimidad que quien presida la Mesa Directiva en el próximo periodo ordinario de sesiones sea la senadora Laura Itzel Castillo y en esta nota te contamos más detalles sobre esta funcionaria.

¿QUIÉN ES LAURA ITZEL CASTILLO?

Laura Itzel Castillo, de 67 años, es la legisladora que presidirá la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo ordinario de sesiones, que será renovado el 1 de septiembre. Este cargo es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado de la República.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aprobó por unanimidad la presencia de Itzel Castillo, debido a que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

Según comentaron senadores de Morena, Castillo "Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores", por lo que resulta sumamente capaz de encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta. Una de las vicepresidencias fue otorgada para Verónica Camino Farjat.

En sus redes sociales, la legisladora agradeció la confianza y el apoyo de sus compañeras de bancada, por haberla elegido para presidir la mesa directiva del Honorable Senado de la República.

Además, remarcó que seguirá avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar.