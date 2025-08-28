Laura Itzel Castillo será la nueva presidenta del Senado de la República tras la salida de Fernández Noroña

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta definió este jueves 28 de agosto a Laura Itzel Castillo como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado, decisión tomada por unanimidad.

El anuncio lo hizo la senadora Andrea Chávez, quien destacó el perfil de Castillo como "mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores".

Con la mayoría que Morena mantiene junto con sus aliados del Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), todo apunta a que Laura Itzel Castillo asumirá la presidencia del Senado a partir del 1 de septiembre, durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

Sustituirá a Gerardo Fernández Noroña, quien ocupó el cargo durante un año y decidió no buscar la reelección.

La propuesta incluye a la senadora Verónica Camino Farjat como primera vicepresidenta, y a María Kantún y Mariela Gutiérrez como secretarias. La Mesa Directiva se conforma por un presidente, tres vicepresidencias y cuatro secretarías, electos por mayoría absoluta mediante votación por cédula, con un periodo de un año.

Entre sus funciones destacan conducir las sesiones del pleno, interpretar la Ley Orgánica del Congreso General, integrar el orden del día y garantizar el cumplimiento de las normas en los debates. Además, tiene la facultad de imponer sanciones por conductas que alteren la disciplina parlamentaria.

¿QUIÉN ES LAURA ITZEL CASTILLO?

Arquitecta egresada de la UNAM, Laura Itzel Castillo es hija del histórico líder de izquierda Heberto Castillo. Desde septiembre de 2024 es senadora por Morena, pero su trayectoria en la política se remonta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1991-1994).

Fue diputada federal en dos ocasiones y secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También dirigió el Sistema de Movilidad RTP (2015-2018) y fue consejera independiente en el Consejo de Administración de PEMEX (2020-2024), lo que le dio experiencia en materia energética.

Militante histórica de la izquierda mexicana, participó en la fundación de partidos y organizaciones como el PMT, el PMS y la Asociación de Mujeres en Lucha por la Democracia. Su perfil, con experiencia legislativa, urbana y energética, consolida la apuesta de Morena por una conducción parlamentaria alineada al proyecto de la Cuarta Transformación.

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO DE LAURA ITZEL CASTILLO

Tras el anuncio, la senadora expresó su agradecimiento en redes sociales:

"Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República. Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar.

"Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo. Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México. ¡Gracias!"