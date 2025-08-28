Autorizan en México vacuna de Pfizer contra nueva variante de Covid-19

La Cofepris ha autorizado el uso de la vacuna actualizada de Pfizer, está nueva inyección busca reforzar la protección de la población ante la evolución del virus SARS-CoV-2. Nueva variante de Covid-19; esta nueva inmunización tiene como fin controlar los contagios para la próxima temporada invernal 2025-2026 que se acerca.

Esta nueva vacuna vacuna de Pfizer, con el nombre comercial COMIRNATY Omicron XBB.1.5, está diseñada para proteger contra la variante LP.8.1, que ha demostrado una alta transmisibilidad y ha sido identificada como una de las cepas dominantes a nivel global por organismos internacionales como la OMS.

NUEVA VACUNA DE PFIZER CONTRA VARIANTE DE COVID-19

La aprobación de la vacuna de Pfizer contra la variante de Covid-19, sigue la opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la agencia, busca reforzar la protección de la población ante la evolución de este virus. A diferencia de las formulaciones anteriores que buscaban la autorización de emergencia, esta nueva versión ha iniciado el proceso para obtener su registro sanitario definitivo, lo que le da un estatus regulatorio más sólido.

El director general de Pfizer México, Juan Luis Morell, informó que el pasado 19 de agosto la Cofepris dio luz verde a esta nueva vacuna. Este es el quinto año que la farmacéutica logra actualizar el biológico y se espera que la nueva inyección se encuentre disponible a partir del próximo mes de octubre.

APROBACIÓN DE LA VACUNA DE PFIZER CONTRA LA NUEVA VARIANTE

La aprobación de esta vacuna, que ya ha sido evaluada y recomendada por la FDA y la EMA, representa una herramienta crucial para la salud pública en México, la farmacéutica ha señalado que la vacuna estará disponible para su venta en farmacias, hospitales y consultorios médicos.

Esta disponibilidad es fundamental para que los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores de 65 años, personas con comorbilidades y pacientes inmunodeprimidos, puedan acceder a una protección actualizada.