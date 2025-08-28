  • 24° C
Residente en el Zócalo CDMX 2025: estas son las raperas que abrirán su concierto

Estas artistas se han ganado lugar en el escenario mayor y estarán junto al exvocalista de Calle 13 en el concierto de septiembre

Ago. 28, 2025
Descubre todo sobre estas artistas / Canva

Residente se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre de 2025. El evento, organizado por el Gobierno municipal, será gratuito y está establecido para las 20:00 horas.

René, el exvocalista de Calle 13, brindará un variado repertorio, pero antes contará con la participación del colectivo Mujer en Cypher. En esta nota, te diremos cuáles son las raperas que abrirán el concierto.

¿QUIÉNES SON LAS RAPERAS QUE ESTARÁN EN EL CONCIERTO DE RESIDENTE?

Las raperas que se presentarán con Residente son Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuki y Mena.

 Arianna Puello es pionera del rap femenino en español. Se abrió carrera en los años 90, cuando la representación de mujeres en el género era casi inexistente. Por otro lado, Ximbo es una figura clave del hip hop mexicano desde 1996. Esta rapera es promotora, tallerista y fundadora de colectivos como Mujeres Trabajando.

Niña Dioz fue la primera rapera mexicana en declararse abiertamente queer. Su estilo directo mezcla rap, pop y electrónica con un discurso de identidad y libertad. Otras de las que estará en el concierto es Prania Esponda quien presenta letras feministas y de denuncia social, utilizando el arte como herramienta de memoria y resistencia.

Por otra parte, Azuki es una de las raperas que ha destacado en batallas virales de freestyle, convirtiéndola en una de las jóvenes promesas del hip hop nacional. Finalmente, Mena es la bicampeona de la Liga Amazonas y clasificada a la Red Bull Batalla 2025. Con solo19 años combina la improvisación y proyectos musicales propios.

Estas artistas representarán lo mejor del rap femenino en uno de los escenarios más importantes junto a Residente.

Romina Fiadino
