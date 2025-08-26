VIDEO | Bad Bunny sufre vergonzoso incidente: se queda en calzones en pleno concierto

Durante su concierto en Puerto Rico, el reguetonero Bad Bunny sufrió un vergonzoso momento, pues en pleno escenario el short que formaba parte de su atuendo, se le cayó, dejándolo en ropa interior ante el respetable.

Y es que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante boricua, desarrollaba su presentación en el Coliseo “José Miguel Agrelot” de la bella isla, cuando sobrevino el incidente.

El cantante hizo el oso de su vida y las imágenes del momento se viralizaron a las de ya, y los comentarios estallaron, reviviendo aquel viejo: “Belinda tiene la culpa”.

EL PENOSO INCIDENTE QUE DEJÓ EN CALZONES A BAD BUNNY

En el video se ve cuando Bad Bunny canta enfundado en un short y una playera una de sus canciones más exitosas, pero cuando se desplaza para el frente, el short se le fue hasta el suelo, dejando ver las prendas interiores del también músico y productor.

Al darse cuenta de lo que ocurría, ni tardo ni perezoso, Benito se agachó, tomó sus pantaloncillos cortos, los subió de prisa y continuó con el concierto quitado de la pena, ante la algarabía de los asistentes.

Como era de esperarse, el clip fue compartido en redes y los comentarios jocosos lo secundaron, pues mientras unos destacaron la naturalidad y el buen humor con el que el Conejo Malo manejó la situación, otros aprovecharon para bromear en torno a lo ocurrido.

Uno de esos comentarios es el siguiente: “Fue la emoción, Belinda tiene la culpa”, y luego otro que dice “Efecto Santa Patrona Belinda”, y uno más que señaló: “No me sentí ni un poquito ofendida”.

Y al final, el concierto continuó con toda normalidad, ya que Bad Bunny siguió imprimiendo su energía en su música para proyectarla a los presentes.