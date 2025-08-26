¿Christian Nodal y Ángela Aguilar tienen acuerdo prenupcial? Esto se sabe del polémico rumor

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su situación sentimental, la pareja se ha convertido en una de las mediáticas del espectáculo mexicano. Recientemente, el cantante sonorense dio a conocer que tuvieron una boda privada en Roma, lo que generó titulares, comentarios en redes sociales y un sinfín de especulaciones.

Ante eso, ha circulado un nuevo rumor sobre un supuesto acuerdo prenupcial que comprometería al cantante de regional mexicano a mantenerse fiel bajo pena de pagar una millonaria suma.

¿CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR TIENEN ACUERDO PRENUPCIAL?

El periodista Michelle Ruvalcaba fue quien, a través de su canal de YouTube en 2024, aseguró que Pepe Aguilar, padre de Ángela, habría promovido un contrato prenupcial antes de la boda. Dicho documento, según lo difundido, establecía que, en caso de que Nodal incurriera en una infidelidad, se iniciaría de manera inmediata un divorcio y el cantante tendría que pagar 12 millones de dólares a su esposa.

El contrato, de existir, tendría vigencia hasta 2027 y estaría enfocado en garantizar la estabilidad de la relación. Sin embargo, nunca se ha mostrado evidencia legal ni el documento original, lo que ha dejado el tema en el terreno de la especulación.

El debate volvió a encenderse recientemente tras la difusión de supuestos audios en los que se escucha a Christian Nodal coqueteando con una fan.

Aunque no se ha comprobado su autenticidad, estos materiales reactivaron la discusión sobre si en verdad existe un acuerdo prenupcial y qué consecuencias tendría en caso de confirmarse una falta.

PEPE AGUILAR DESMIENTE LOS RUMORES

Ante la creciente ola de especulaciones, Pepe Aguilar salió a aclarar la situación. En entrevistas con medios, el intérprete negó rotundamente que existiera un contrato prenupcial entre Ángela y Nodal. Incluso aseguró que nunca promovió un documento de este tipo y calificó las versiones como falsas, respondiendo con ironía a los rumores que circulan en redes sociales.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones directas sobre el tema. Pese a ello, el supuesto contrato se ha convertido en tendencia, alimentando el interés del público en cada detalle de la vida de la pareja.