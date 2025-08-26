¿Por qué salió del aire "Tu Historia Como La Mía" de Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca?

La repentina cancelación del programa "Tu Historia Como La Mía", conducido por Rocío Sánchez Azuara, sorprendió a la audiencia de TV Azteca apenas tres semanas después de su fecha de estreno.

¿DE QUÉ TRATABA EL PROGRAMA?

"Tu Historia Como La Mía" buscaba mostrar el lado humano de las celebridades mediante entrevistas que revelaran momentos difíciles, superación personal y emociones profundas. Su esencia era conectar con la audiencia a través de relatos reales y conmovedores.

PRETENDÍA COMPETIR CON LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

El proyecto había sido presentado como una de las grandes apuestas de la televisora para la temporada, con la intención de competir directamente contra "La Casa de los Famosos México", de Televisa.

El formato, producido por Andrés Tovar, fue anunciado como un "reality talk show" innovador, diseñado para el horario estelar de los domingos. La promesa era mostrar a celebridades compartiendo historias íntimas y profundas, generando conexión con el público mexicano.

Entre los invitados que alcanzaron a aparecer estuvieron Verónica y Cristian Castro, Ivonne Montero y Claudio Yarto. Sin embargo, el programa no cumplió con las expectativas de audiencia.

CAMBIO DE HORARIO Y CANCELACIÓN

Tras su estreno en horario "prime time" los domingos, la televisora decidió trasladarlo a los sábados a las 21:00 horas, en un intento desesperado por mejorar los números.

A pesar del cambio, el rating siguió siendo bajo, lo que llevó a TV Azteca a cancelar la producción después de solo tres emisiones, el pasado 24 de agosto.

CAPÍTULOS DE "TU HISTORIA COMO AL MÍA" QUE NO SE ESTRENARON

Aunque originalmente se planearon al menos 10 programas especiales, únicamente se transmitieron tres. Episodios que quedaron grabados, con personalidades como Fey, Laura Flores, Lidia Ávila, Pablo Ruiz, Sheyla Tadeo, Emir Pabón y Saúl "El Jaguar", nunca saldrán al aire.

En su lugar, la televisora regresó a su parrilla "Acércate a Rocío: Al límite", otro espacio conducido por la misma presentadora.

Este fracaso evidencia la crisis de rating que enfrenta TV Azteca en su barra de entretenimiento, a pesar de los múltiples proyectos anunciados para el 2025.

REACCIONES DEL PÚBLICO ANTE LA CANCELACIÓN DE "TU HISTORIA COMO LA MÍA"

La cancelación generó división de opiniones en redes sociales. Algunos seguidores expresaron decepción y apoyo a Rocío Sánchez Azuara, mientras otros señalaron que el formato resultó "poco atractivo y predecible" frente a la competencia.

Cuentas especializadas en espectáculos destacaron el bajo rating como la causa principal. Un comentario que se viralizó fue el de la usuaria conocida como "Tía Sandra", quien escribió:

EL FRACASO DEL AÑO | TV Azteca SACA del aire el programa "Tu historia como la mía" de ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA



El director Adrián Ortega la presentó como la "carta fuerte" para competir contra #LCDLFMX... pero terminó DESAPARECIDA de la programación



De estrenar en... pic.twitter.com/vzsjsWxMHm — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 24, 2025

"TV Azteca saca del aire el programa ´Tu historia como la mía´ de Rocío Sánchez Azuara. El director Adrián Ortega la presentó como la ´carta fuerte´ para competir con ´La Casa de los Famosos´, pero terminó desaparecida".

Otros usuarios cuestionaron la falta de innovación y criticaron que la televisora "sigue reciclando formatos", mientras que otros más recalcan una sobreexposición de la imagen de Rocío Sánchez Azuara, lo cual señalan ha aburrido y saturado, pues no da oportunidad a nuevas propuestas que conecten con la audiencia.