Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus de seguidores al anunciar a través de Instagram que se casará con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Con una frase cargada de humor “Tu profesor de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”, la intérprete de Cruel Summer compartió la noticia junto a una fotografía en la que mostró su anillo de compromiso.

El anuncio llega apenas unos días después de que Swift confirmara el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, lo que ha hecho de agosto un mes cargado de emociones para sus fanáticos.

UNA HISTORIA DE AMOR

Taylor Swift y Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, comenzaron su relación en 2023. Desde entonces, ambos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas al unir el mundo de la música con el del deporte. La cantante incluso participó en el podcast New Heights, conducido por Travis y su hermano Jason Kelce, donde presentó oficialmente su nuevo material discográfico.

El compromiso, que llega tras meses de especulaciones sobre la solidez de la relación, fue recibido con entusiasmo por los fans de la pareja. En cuestión de minutos, la publicación de Instagram acumuló millones de reacciones y comentarios de Swifties y aficionados del futbol americano.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre cómo fue la pedida de mano ni sobre la fecha o lugar de la boda. Pero, esto marca un nuevo capítulo en la vida personal tanto de Swift como de Travis, que al mismo tiempo continúan consolidando su carrera. La cantante a la espera de uno de los lanzamientos más esperados del año.

La unión entre la superestrella del pop y el jugador de la NFL promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la industria del entretenimiento y el deporte en los próximos meses.